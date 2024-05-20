Чиновники ЕС заявили, что Фицо после покушения может начать мстить

Покушение может изменить политику премьера Словакии, он способен начать мстить своим оппонентам и стать подобным Орбану, опасаются в ЕС. Другие чиновники ранее напоминали, что влияние Братиславы в Европе невелико

Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Словацкий премьер Роберт Фицо после покушения может стать более деструктивной силой в Евросоюзе, чем его венгерский коллега Виктор Орбан, опасаются некоторые европейские чиновники, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

До попытки убийства Фицо был солидарен по некоторым вопросам с премьером Венгрии, однако до сих пор он не делал особенно скандальных заявлений и «определенно не принадлежал к лиге Орбана», полагает собеседник издания.

Газета напоминает, что покушение не первый переломный момент в биографии Фицо. В 2018-м он покинул пост главы правительства на фоне массовых протестов против убийства журналиста Яна Кучяка и его невесты — этот репортер расследовал связи между политиками партии Фицо и организованной преступностью. По оценке западного дипломата, работающего в посольстве в Словакии, тогда премьер был в шоке из-за своей внезапной отставки.

«Сейчас он делает умные и конъюнктурные расчеты в сочетании с жаждой мести тем, кто его сместил, в том числе длинному списку журналистов, прокуроров и активистов гражданского общества», — считает собеседник FT.

Другие опрошенные FT европейские чиновники выразили надежду, что тот все же не пойдет по стопам Орбана. Один из собеседников напомнил, что после победы на последних выборах многие предрекали, что теперь Фицо станет вторым Орбаном, однако все еще есть разрыв между тем, что он говорит для внутренней аудитории, и тем, что он делает, «так что это не черно-белая история».

«Я думаю, он прекрасно понимает, что Словакия зависит от денег ЕС, поэтому он не будет полностью нарушать правила ЕС и пытаться контролировать все во всех областях», — подчеркнул источник издания.

Ранее собеседники Politico предлагали не переживать, если Фицо все-таки повторит путь Орбана. «Словакия — такая незначительная страна, что это вряд ли что-то изменит. У Словакии практически нет рычагов воздействия. Им нужны финансовые фонды и добрая воля ЕС, они не могут позволить себе создавать проблемы в Брюсселе», — объяснил один из источников FT. Французский чиновник тогда же напомнил, что риторика Орбана не помешала Западу помочь Украине, поскольку все решения о санкциях ЕС против России приняли единогласно.

Покушение на Фицо произошло в прошлую среду, 15 мая. В него выстрелили несколько раз, ранив в грудь, живот и руку, после чего экстренно госпитализировали и провели две операции. Жизни словацкого премьера больше нет угрозы, врачи дают оптимистичные прогнозы.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Его задержали на месте происшествия. Мотивом своего поступка Цинтула назвал несогласие с политикой правительства. Он признал свою вину, писателю грозит от 25 лет до пожизненного заключения.