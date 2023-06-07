ЕС дал себе право вводить санкции против любых крупных бизнесменов России

Санкции ЕС теперь могут вводиться против всех ведущих российских бизнесменов и их родственников. Также под блокировку рискуют попасть любые предприниматели и юрлица, работающие в отрасли, приносящей значительный доход государству

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Совет Евросоюза расширил критерии для введения блокирующих санкций против российского бизнеса. Теперь санкции могут вводиться против любых бизнесменов и организаций, работающих в наиболее доходных секторах российской экономики, а также против членов семей ведущих российских бизнесменов.

Внимание на это изменение обратил профильный телеграм-канал The Sanctions Law. Новый критерий вступил в действие 7 июня — на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС (правительственном вестнике Евросоюза).

Поправка вносится в подп. «g» п. 1 ст. 3 Регламента Совета ЕС об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В этом пункте описывается круг лиц и организаций, против которых в принципе могут вводиться европейские санкции в связи с ситуацией на Украине.

Ранее в обновленном подпункте речь шла просто о «ведущих предпринимателях, юридических лицах, структурах или организациях, участвующих в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». Такой критерий впервые был введен в конце февраля прошлого года в рамках второго санкционного пакета ЕС.

Поправка уточнила и расширила этот пункт до:

«ведущих» предпринимателей, работающих в России (то есть, по существу, любых бизнесменов, которых можно считать ведущими), их ближайших родственников или других физических лиц (например, друзей), получающих от них выгоду;

предпринимателей, юридических лиц, организаций и органов (то есть без указания масштаба деятельности), участвующих в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России.

Европейские санкции ранее систематически вводились против родственников чиновников и должностных лиц, причастных, по мнению европейских властей, к дестабилизации Украины (на основании критерия «физические лица, которые получают выгоду от российских должностных лиц, ответственных за решения по дестабилизации Украины», или от правительства России). В ряде случаев в 2022 году вводились они и против родственников российских бизнесменов, но четкого формального критерия для этого не было.

Цели изменений

Сам Совет ЕС объясняет новую норму так: между правительством России и ее ведущими бизнесменами существует «связь через взаимную выгоду и поддержку». Поэтому, «с учетом взаимозависимости между ведущими предпринимателями и правительством», критерии для внесения в санкционный список должны включать «ведущих предпринимателей, работающих в любом секторе экономики России».

Совет ЕС расширил основания для введения новых санкций в первую очередь для пресечения обхода действующих санкционных ограничений, а также чтобы иметь возможность включать более широкий круг лиц в персональные санкционные списки, говорит партнер юридической компании Better Chance Булат Жамбалнимбуев. В целом эти изменения фиксируют сложившуюся практику в рамках последних санкционных пакетов ЕС, заметил он.

Евросоюз в обосновании поправки прямо заявляет, что «ведущие российские предприниматели вовлечены в систематическую практику по распределению своих средств и активов среди членов их семей и других лиц, зачастую с целью сокрытия активов, обхода ограничительных мер и сохранения контроля над доступными ресурсами».

Последствия для фигурантов санкций

Поправки в критерии для включения в санкционные списки появились как реакция Совета ЕС на мартовское решение Европейского суда по делу Виолетты Пригожиной — матери основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина, подчеркивает партнер брюссельской юридической фирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов. «В отношении нее суд отменил решение о включении в санкционный список, основываясь на практике суда, говорящей о том, что одной семейной связи недостаточно для обоснования санкций», — напомнил Шумилов, добавив, что теперь будет достаточно.

«Совет видит, что Европейский суд занимает достаточно взвешенную позицию в рассмотрении российских санкционных дел (тому примеры — решения по сыну бизнесмена Дмитрия Мазепина Никите Мазепину, Виолетте Пригожиной и в целом общая тональность слушаний по российским делам) и готовится к тому, что суд отменит включение в списки по ряду дел», — констатирует Шумилов. В прошлом, даже если Евросуд своим решением отменял санкции в отношении российского лица (так было с Аркадием Ротенбергом), Брюссель оставлял такого фигуранта в санкционном списке, обновляя основания для включения в список.

Скорее всего, поправка нужна для усиления позиции по искам от заблокированных лиц, которые указывали на необоснованность включения их в санкционные списки, согласен кандидат юридических наук, руководитель практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро КИАП Денис Примаков.

Судебные процессы по оспариванию санкций занимают достаточно длительное время, шансы на их успешное оспаривание и ранее были достаточно низкими, а с расширенной формулировкой сделать это будет еще сложнее, солидарен Жамбалнимбуев.

«Шансы удовлетворения исков лиц, включенных в санкционные списки по указанному основанию после внесения изменений в регламент, столкнутся с новыми трудностями. Перечень лиц, которым теперь может грозить включение в санкционные списки, также ощутимо расширится», — сказал РБК партнер юридической компании Orchards Алексей Станкевич.

Примаков не ожидает большого всплеска блокирующих санкций после вступления поправки в силу, поскольку в санкционные списки и так внесены уже многие. «Но это облегчит включение в санкционные списки юридических лиц, которые работают с теми, кто уже под санкциями ЕС», — подчеркнул он.

Потенциал введения новых санкционных ограничений, которые затрагивают целые сектора и индустрии, практически исчерпан, отмечает Жамбалнимбуев. «Однако расширение списка лиц, находящихся под персональными блокирующими санкциями, вполне возможно и даже вероятно. Вряд ли можно говорить о всплеске новых санкций, скорее об их дальнейшем расширении», — уверен он.

Ряд крупных российских бизнесменов и компаний пытаются оспорить в Европейском суде в Люксембурге санкции против них. К примеру, Геннадий Тимченко обратился уже во вторую инстанцию суда Евросоюза. Также оспаривание санкций инициировали Роман Абрамович, Петр Авен и Михаил Фридман, Алексей Мордашов, «МегаФон», Вячеслав Кантор, Олег Дерипаска, Дмитрий Пумпянский и др.