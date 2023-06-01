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Bloomberg узнал о смягчении 11-го пакета санкций ЕС против России

Bloomberg: ЕС смягчит ограничения в новом пакете санкций против России
Страны Евросоюза могут частично отказаться от предложения запретить заход в европейские порты судам с подсанкционными товарами, пишет Bloomberg. По его данным, ЕС рассчитывает согласовать 11-й санкционный пакет на следующей неделе
Фото: Gregor Fischer / Getty Images
Фото: Gregor Fischer / Getty Images

Страны Евросоюза смягчат некоторые предложения Еврокомиссии по 11-му пакету антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, от запрета для судов с подсанкционными товарами заходить в порты стран ЕС частично откажутся. Об этом возможном ограничении Bloomberg писал в начале мая.

Помимо этого санкции, касающиеся перегрузки товаров с судна на судно, и судов, отключающих системы навигации, будут предусматривать отсрочку 30 дней, отмечают источники.

Как отмечает Bloomberg, несколько членов ЕС, в том числе Германия, обеспокоены тем, что в санкционные списки внесут страны, помогающие России обходить санкции, и предпочли бы сначала составить списки таких компаний. Обсуждаются также требования Греции и Венгрии, добавили источники, которые хотят, чтобы некоторые их компании были исключены из украинского черного списка «спонсоров войны».

Некоторые страны также обеспокоены предложениями распространить торговые ограничения на несколько китайских фирм, которые якобы поставляли запрещенные товары в Россию, добавили собеседники агентства.

Один из источников также добавил, что, как надеются в ЕС, новый санкционный пакет согласуют на следующей неделе.

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Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций ЕС должен быть согласован к концу июня, до европейского саммита.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в мае рассказала, что новый пакет санкций против России будет сосредоточен на обходе введенных ранее ограничений. По ее словам, в 11-й пакет могут включить запреты на транзит европейских товаров через Россию в третьи страны и на экспорт товаров в те страны, которые могут поставлять подсанкционную продукцию России.

Страны ЕС обсуждали также возможность остановить поставки нефти из России по северной ветке трубопровода «Дружба» для всех стран.

По «Дружбе» идут поставки российской нефти в Европу. У нее две ветки: северная — через Белоруссию в Польшу и дальше в Германию и южная — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Польский дипломат Анджей Садось 12 мая заявил, что согласовать новые санкции пока не удалось и что Варшава требует ввести санкции против российских транспортных компаний, алмазов, агропродовольственной продукции и атомной отрасли.

Венгрия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не поддержит предложения по запрету сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики.

Президент России Владимир Путин называл антироссийские санкции нелегитимными. Он отмечал, что Запад пытался «с нахрапа, с наскока смять экономику» страны, но это не удалось.

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Виктория Громова Виктория Громова
Евросоюз санкции против России
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