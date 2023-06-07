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Гладков приехал в Новую Таволжанку и назвал «наше главное преимущество»

Белгородский губернатор Гладков опубликовал видео своего приезда в Новую Таволжанку
Гладков сообщал о боях в Новой Таволжанке 4 июня. В Минобороны говорили, что попытки проникновения украинских диверсантов были пресечены, но губернатор на следующий день заявлял, что местные власти пока не могут попасть в село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал в село Новая Таволжанка (находится в непосредственной близости от границы с Украиной) и сообщил, что на территории населенного пункта «противника нет». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Гладков также опубликовал видео своего посещения Новой Таволжанки: на кадрах видны поврежденная машина и церковь с выбитой оконной рамой.

«У нас задача простая — это безопасность жителей. Хотя сегодня это очень непросто сделать. Многое удается, но много еще остается проблем. Самое главное наше преимущество — это честность во взаимоотношениях между властью всех уровней и населением. Так будет и дальше», — написал губернатор.

Позднее он также добавил, что пробыл в приграничных регионах около четырех часов и что помимо Новой Таволжанки также заезжал в город Шебекино (они расположены в одном округе), а затем посетил и несколько сел. «Среди жителей сел много тех, кто приехал из Шебекино, и все, конечно, по-разному переносят текущие события. Кто-то ругается очень плохими словами, кто-то спокоен и рассудителен, но тоже очень сильно переживает за свои дома, за детей, за внуков», — рассказал Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В последнее время атаки усилились в приграничном Шебекинском районе, по которому, как сообщали власти, только за 6 июня было зафиксировано свыше 490 прилетов.

4 июня Гладков сообщал, что в область зашла диверсионная группа и ведутся бои в Новой Таволжанке. Минобороны позже заявляло, что две диверсионные группы предприняли попытку проникнуть на окраину села, но их действия, утверждали в ведомстве, были пресечены.

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При этом 5 июня губернатор Белгородской области сообщал, что войти в Новую Таволжанку пока не представляется возможным. Гладков тогда говорил, что в селе могут оставаться около 100 человек и при первой возможности их будут убеждать эвакуироваться.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Белгородская область Новая Таволжанка Вячеслав Гладков
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