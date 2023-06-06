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Гладков заявил об отсутствии противника в Белгородской области

Губернатор Гладков: противника на территории Белгородской области сейчас нет
4 июня Гладков заявил о боях с украинскими диверсантами в селе Новая Таволжанка. Через несколько часов Минобороны сообщило, что по ДРГ был нанесен удар и они отошли, однако село продолжили обстреливать
Фото: Алексей Гавриш / ТАСС
Фото: Алексей Гавриш / ТАСС

На сегодняшний день вражеских подразделений на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, не осталось, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории. У нас задача простая — это безопасность и спокойствие людей», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что в нынешней ситуации властям удается решать много сложных вопросов, но «остается и много проблем».

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введенный президентом режим среднего реагирования. Регион граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

4 июня Гладков сообщил, что в Белгородскую область зашла диверсионная группа и идут бои в селе Новая Таволжанка (расположено в непосредственной близости от границы с Украиной, в Шебекинском районе Белгородской области). Через два часа после этого заявления Минобороны объявило, что в районе села «выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку». По диверсантам был нанесен удар, после чего они отошли, утверждали в ведомстве.

5 июня министерство в своей сводке заявило, что попытку форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка 4 июня предприняли две диверсионные группы. Их действия были пресечены, утверждали в ведомстве.

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Однако уже вечером 5 июня Гладков сообщил, что войти в Новую Таволжанку пока не представляется возможным и что там могут оставаться около ста жителей. «На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около ста человек находились, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — сказал он, отвечая на вопрос по поводу эвакуации из Новой Таволжанки.

Губернатор выразил надежду, что после изменения ситуации власти смогут вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть село.

Гладков заявил об отсутствии противника в Белгородской области
Гладков заявил об отсутствии противника в Белгородской области

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область ВСУ диверсанты Новая Таволжанка
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