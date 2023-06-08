Reuters узнал о планах увеличить прокачку нефти по южной ветке «Дружбы»

Так, венгерская MOL собирается в этом месяце закупить около 900 тыс. т российской нефти против 750 тыс. т в мае, а чешский концерн Unipetrol — до 430 тыс. т против 400 тыс. т, сообщает агентство со ссылкой на источники

Прокачка нефти из России в ЕС по южной ветке трубопровода «Дружба», по которой поставки идут в Венгрию, Словакию и Чехию, в июне должна увеличиться на 16% по сравнению с маем, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Европейские нефтеперерабатывающие заводы хотят закупить как можно больше российского сырья из-за опасений по поводу перебоев с транзитом через Украину, поясняет агентство.

Так, по данным собеседников, венгерская MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, собирается в этом месяце закупить около 900 тыс. т российской Urals против 750 тыс. т в мае, а чешский концерн Unipetrol, принадлежащий польской PKN Orlen, — до 430 тыс. т против 400 тыс. т.

РБК направил запросы в пресс-службу «Транснефти» и венгерской MOL.

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

ЕС в декабре прошлого года ввел эмбарго на поставки российской нефти по морю. Венгрия, Словакия и Чехия в виде исключения продолжают импорт российского сырья. Позднее запрет коснулся и нефтепродуктов. Кроме того, Брюссель установил потолок цен на нефть и нефтепродукты из России. Москва в ответ отказалась поставлять свои энергоресуры в страны, которые ограничили цены.

В середине мая в Евросоюзе предлагали перекрыть прокачку российской нефти по северной ветке «Дружбы» для всех стран, отменив таким образом исключение для Германии и Польши (те уже сами перестали закупать ее у Москвы). Исключения, позволяющие Чехии, Словакии и Венгрии получать российскую нефть по южной ветке, останутся в силе.