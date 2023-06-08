Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии причин для паники из-за разрушения ГЭС Политика, 00:54
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 00:50
Reuters узнал о планах увеличить прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» Политика, 00:39
Путин обсудил с саудовским принцем кооперацию в рамках ОПЕК+ Политика, 00:38
Очевидцы рассказали о первых сутках после затопления в Херсонской области Политика, 00:36
«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» в финале Лиги конференций Спорт, 00:15
Невозможно отказаться. Кто из звезд футбола переедет в Саудовскую Аравию Спорт, 00:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Эксперты подсчитали переплаты невысыпающимся россиянам Бизнес, 00:01
Выручка крупнейших публичных компаний в России в 2022 году выросла на 4% Бизнес, 00:00
ЦБ из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний Финансы, 00:00
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное Политика, 00:00
Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России Экономика, 07 июн, 23:56
Власти Харьковской области сообщили о взрывах в Чугуевском районе Политика, 07 июн, 23:46
Зеленский заявил, что у Киева сейчас нет доказательств по Каховской ГЭС Политика, 07 июн, 22:54
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о планах увеличить прокачку нефти по южной ветке «Дружбы»

Reuters: Венгрия и Чехия в июне увеличат прокачку нефти по южной ветке «Дружбы»
Так, венгерская MOL собирается в этом месяце закупить около 900 тыс. т российской нефти против 750 тыс. т в мае, а чешский концерн Unipetrol — до 430 тыс. т против 400 тыс. т, сообщает агентство со ссылкой на источники

Прокачка нефти из России в ЕС по южной ветке трубопровода «Дружба», по которой поставки идут в Венгрию, Словакию и Чехию, в июне должна увеличиться на 16% по сравнению с маем, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Европейские нефтеперерабатывающие заводы хотят закупить как можно больше российского сырья из-за опасений по поводу перебоев с транзитом через Украину, поясняет агентство.

Так, по данным собеседников, венгерская MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, собирается в этом месяце закупить около 900 тыс. т российской Urals против 750 тыс. т в мае, а чешский концерн Unipetrol, принадлежащий польской PKN Orlen, — до 430 тыс. т против 400 тыс. т.

РБК направил запросы в пресс-службу «Транснефти» и венгерской MOL.

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

ЕС в декабре прошлого года ввел эмбарго на поставки российской нефти по морю. Венгрия, Словакия и Чехия в виде исключения продолжают импорт российского сырья. Позднее запрет коснулся и нефтепродуктов. Кроме того, Брюссель установил потолок цен на нефть и нефтепродукты из России. Москва в ответ отказалась поставлять свои энергоресуры в страны, которые ограничили цены.

В середине мая в Евросоюзе предлагали перекрыть прокачку российской нефти по северной ветке «Дружбы» для всех стран, отменив таким образом исключение для Германии и Польши (те уже сами перестали закупать ее у Москвы). Исключения, позволяющие Чехии, Словакии и Венгрии получать российскую нефть по южной ветке, останутся в силе.

Читайте на РБК Pro
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Авторы
Теги
Елена Чернышова
нефтепровод Венгрия Чехия
Материалы по теме
«Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»
Политика
Новак допустил, что цена на нефть Brent превысит $80 к концу года
Бизнес
EUobserver узнал об идее Брюсселя запретить Германии нефть по «Дружбе»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter