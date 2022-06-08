Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
В ДНР выбрали нового главу правительства Политика, 20:50
Туктамышева назвала правильным повышение возрастного ценза для фигуристок Спорт, 20:49
В ВОЗ предупредили о риске повторного заражения оспой обезьян Общество, 20:43
Суд заменил Соболь исправительные работы на четыре месяца лишения свободы Политика, 20:40
Генсек ООН предупредил о дефиците зерна в мире из-за цен на удобрения Политика, 20:33
Лавров и Чавушоглу не решили проблему с вывозом украинского зерна Политика, 20:26
Дерипаска пропустит экономический форум в Петербурге Политика, 20:25
Цена нефти Brent превысила $124 за баррель впервые с 9 марта Инвестиции, 20:20
Критиковавшая WTA британская теннисистка сдала положительный допинг-тест Спорт, 20:15
В России начали закрываться магазины партнеров Huawei Бизнес, 20:07
Иран заявил о готовности помочь в мирном разрешении ситуации на Украине Политика, 20:07
Апелляция поддержала семью Демьяна Кудрявцева в споре с «Ведомостями» Технологии и медиа, 20:03
АЛРОСА не будет выплачивать итоговые дивиденды за 2021 год Инвестиции, 20:02
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 19:57
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Генсек ООН предупредил о дефиците зерна в мире из-за цен на удобрения

По словам Гутерриша, из-за конфликта на Украине и рекордных цен на удобрения «миллиарды людей» в Азии и Южной Америке могут столкнуться с дефицитом продовольствия
Фото: Dirceu Portugal / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Dirceu Portugal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Высокая стоимость удобрений в результате боевых действий на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, это может затронуть «миллиарды людей», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня. Цены на удобрения выросли более чем вдвое, что повсюду внушает тревогу. Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке», — сказал он.

Как отметил генсек организации, во многом продовольственный кризис в текущем году связан с дефицитом удобрений, который в следующем году может вылиться в дефицит продовольствия.

Правительство отменило квоты на экспорт некоторых удобрений
Экономика
Фото:Владимир Горовых / ТАСС

Цены на удобрения выросли после начала Россией спецоперации на Украине. В апреле Евросоюз ограничил импорт российских удобрений. Квота на хлористый калий составит 837,57 тыс. т, на другие удобрения с содержанием калия — 1,57 млн т. Импорт калийных удобрений ограничен ЕС и из Белоруссии.

В свою очередь российские власти в конце мая продлили квоты на экспорт минеральных удобрений до 31 декабря текущего года. Решение коснулось азотных (квота более 8,3 млн т) и сложных удобрений (более 5,9 млн т). Квоты необходимы для того, чтобы предотвратить дефицит удобрений на российском рынке и помочь избежать роста цен на продукты, отмечали в правительстве. Ограничения не будут касаться поставки удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.

16 мая The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины; по данным издания, он обсуждал этот вопрос с Россией и Турцией. Во Всемирной продовольственной программе ООН ранее сообщили, что около 25 млн т зерна «застряли» на Украине из-за проблем с инфраструктурой и «заблокированных портов Черного моря».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании
Инструкции
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы.

По оценке Всемирной торговой организации, на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы.

В российском МИДе заявили, что вопросы поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждаются, но «не на уровне ООН». Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для решения проблемы с вывозом зерна необходимо, чтобы украинцы отпустили суда из своих портов путем либо разминирования, либо определения безопасных коридоров.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Антонио Гутерриш ООН зерно удобрения дефицит
Материалы по теме
Лавров ответил на вопрос журналиста о продаже Россией «украденного» зерна
Политика
Зеленский и Шольц обсудили экспорт зерна с Украины
Политика
В ООН не подтвердили обвинения в адрес России в краже украинского зерна
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter