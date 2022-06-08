Генсек ООН предупредил о дефиците зерна в мире из-за цен на удобрения

По словам Гутерриша, из-за конфликта на Украине и рекордных цен на удобрения «миллиарды людей» в Азии и Южной Америке могут столкнуться с дефицитом продовольствия

Фото: Dirceu Portugal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Высокая стоимость удобрений в результате боевых действий на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, это может затронуть «миллиарды людей», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня. Цены на удобрения выросли более чем вдвое, что повсюду внушает тревогу. Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке», — сказал он.

Как отметил генсек организации, во многом продовольственный кризис в текущем году связан с дефицитом удобрений, который в следующем году может вылиться в дефицит продовольствия.

Цены на удобрения выросли после начала Россией спецоперации на Украине. В апреле Евросоюз ограничил импорт российских удобрений. Квота на хлористый калий составит 837,57 тыс. т, на другие удобрения с содержанием калия — 1,57 млн т. Импорт калийных удобрений ограничен ЕС и из Белоруссии.

В свою очередь российские власти в конце мая продлили квоты на экспорт минеральных удобрений до 31 декабря текущего года. Решение коснулось азотных (квота более 8,3 млн т) и сложных удобрений (более 5,9 млн т). Квоты необходимы для того, чтобы предотвратить дефицит удобрений на российском рынке и помочь избежать роста цен на продукты, отмечали в правительстве. Ограничения не будут касаться поставки удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.

16 мая The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины; по данным издания, он обсуждал этот вопрос с Россией и Турцией. Во Всемирной продовольственной программе ООН ранее сообщили, что около 25 млн т зерна «застряли» на Украине из-за проблем с инфраструктурой и «заблокированных портов Черного моря».

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По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы. По оценке Всемирной торговой организации, на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы.

В российском МИДе заявили, что вопросы поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждаются, но «не на уровне ООН». Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для решения проблемы с вывозом зерна необходимо, чтобы украинцы отпустили суда из своих портов путем либо разминирования, либо определения безопасных коридоров.