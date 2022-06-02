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Правительство отменило квоты на экспорт некоторых удобрений

Фото: Владимир Горовых / ТАСС
Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Правительство России исключило из квотирования экспорт нескольких удобрений: диаммонийфосфата (DAP), нитрата натрия и смесей нитрата кальция и нитрата аммония, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг России.

Решение связано с тем, что российским аграриям эти удобрения почти не требуются, пояснили в ведомстве.

31 мая власти продлили квоты на экспорт минеральных удобрений до 31 декабря текущего года. Решение коснулось азотных (квота более 8,3 млн т) и сложных удобрений (более 5,9 млн т). Ограничения не будут касаться поставки удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.

Квоты необходимы для того, чтобы предотвратить дефицит удобрений на российском рынке и помочь избежать роста цен на продукты, отмечали в правительстве. Квотирование действует с ноября прошлого года.

Путин предложил Макрону и Шольцу удобрения в обмен на снятие санкций
Политика
Владимир Путин

На Западе Россию обвиняют в провоцировании продовольственного кризиса, в том числе из-за нехватки на рынке удобрений. Москва называет причиной кризиса введенные против нее санкции. В Кремле отмечали, что Россия со своей стороны не вводила ограничений на поставки удобрений, для решения проблемы должны быть сняты западные санкции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в середине мая призвал допустить российские удобрения на мировой рынок, поскольку страна является их крупнейшим поставщиком. По его мнению, эта мера могла бы дать эффективный результат в борьбе с голодом.

28 мая президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с французским президентом Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем предложил им снять санкции в отношении России в обмен на то, что страна нарастит поставки удобрений.

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