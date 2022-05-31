Правительство продлило действие квот на экспорт удобрений до конца года
Правительство России продлило квоты на экспорт минеральных удобрений до конца текущего года, сообщила пресс-служба кабинета министров.
«Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано», — сказано в сообщении.
Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных — чуть более 5,9 млн т, уточнили в пресс-службе. Квоты между экспортерами распределят Минпромторг и Минсельхоз. Ограничения не будут касаться поставки удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Абхазию и Южную Осетию.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что этот шаг должен предотвратить дефицит удобрений на российском рынке и помочь избежать роста цен на продукты.
О том, что правительство, скорее всего, продлит действие экспортных квот, РБК 18 мая сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко. Сама Абрамченко предлагала не отменять их до 1 июля 2023 года. Она говорила, что в «текущей экономической ситуации» власти должны полностью удовлетворять потребности российских аграриев.
Часть экспортных ограничений власти установили осенью прошлого года, другой пакет мер начал действовать в феврале. В первый раз власти решили ограничить вывоз за пределы страны азотных удобрений и сложных удобрений с содержанием азота. Для азотных удобрений разрешенный объем экспорта составил 5,9 млн т, для сложных — 5,35 млн т. Ограничение вступило в силу 1 декабря.
В середине апреля власти увеличили квоты на экспорт для азотных удобрений до 31 мая. Из страны разрешили вывозить до 5,7 млн т азотных удобрений и до 5,6 млн т сложных.
Политики Запада обвиняют Россию в разжигании глобального продовольственного кризиса и создании проблем с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В Кремле обвинения отрицают. 26 мая президент России Владимир Путин подчеркнул в разговоре с итальянским премьером Марио Драги, что Москва готова «внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений», если с нее снимут санкции. Похожие заявления он сделал во время телефонных переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. Путин сказал, что Россия готова нарастить экспорт удобрений и сельхозпродукции в обмен на снятие ограничений.