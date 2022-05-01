США пообещали продолжать поддержку модернизации армии Молдавии

Также стороны обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничество стран в военном сегменте

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США продолжат поддерживать модернизацию национальной армии Молдавии, заявил американский сенатор от Республиканской партии штата Монтана Стив Дейнс на встрече с молдавским министром обороны Анатолием Носатым, сообщает военное ведомство страны.

В ходе встречи, на которой также присутствовал посол США в Кишиневе Кейт Логсдон, глава Минобороны Молдавии высоко оценил оказываемую Вашингтоном поддержку в различных проектах и программах, в том числе «в области обучения, логистики и модернизации инфраструктуры Национальной армии».

«Министр обороны проинформировал сенатора Дейнса о стратегических приоритетах и целях, сосредоточив внимание на преобразовании оборонного учреждения в современное в соответствии с международными стандартами, в том числе путем улучшения оперативных возможностей», — говорится в сообщении.

Минобороны Молдавии отмечает, что Дейнс подтвердил «открытость своей страны для продолжения» инициированных проектов и оказания поддержки в реформировании национальной армии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничество в военном сегменте. Носатый рассказал Дейнсу о помощи национальной армии в управлении кризисной ситуацией, связанной с беженцами в Украине, и участии молдавских военных в миротворческих операциях ООН, ЕС и других организаций.

После того, как в непризнанной Приднестровской республике произошел ряд нападений на объекты огранов власти и средства радиопередачи, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в США считают нежелательным расширение украинского конфликта на Молдавию.

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Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон оказывает Молдавии финансовую помощь в ряде различных сфер, в том числе безопасности. «И, конечно, мы также добиваемся того, чтобы наши европейские союзники и партнеры концентрировали внимание на вызовах и угрозах в адрес Молдавии», — подчеркнул госсекретарь.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит специальная военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта, начавшегося в годы распада Советского Союза, находятся российские миротворческие силы.

В середине апреля Москва объявила о новой фазе операции, целью которой власти назвали установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье.

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина готова ввести войска в Приднестровье и взять ситуацию под контроль, но только если об этом попросят молдавские власти. Кишинев от этого предложения отказался, заявив, что конфликт будет урегулирован только путем переговоров с заключением мирного соглашения.

