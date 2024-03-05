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Политика ,  
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Глава Генштаба Армении назвал гостайной последствия выхода из ОДКБ

Генерал Эдвард Асрян: последствия выхода Армении из ОДКБ содержат гостайну
Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Начальник Генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян в беседе с журналистами заявил, что страна пока не вышла из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил портал Panorama am.

Отвечая на вопросы репортеров об ОДКБ, Асрян пояснил, что информация о последствиях возможного выхода из организации считается гостайной.

«Мы еще не вышли из ОДКБ, и к чему приведет выход из ОДКБ, этот вопрос тоже содержит тайну», — сказал генерал.

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Никол Пашинян

О приостановке членства Армении в организации «де-факто» премьер-министр страны Никол Пашинян заявил в феврале. По его словам, по отношению к Еревану Договор о коллективной безопасности не соблюдался.

Тогда премьер отметил, что ОДКБ не приняла никаких мер во время столкновения с Азербайджаном в 2021 и 2022 годах.

28 февраля Пашинян заявил, что у страны на протяжении года нет постоянного представителя в организации. По его словам, Ереван давно не участвует в мероприятиях ОДКБ и принятии решений. Премьер снова подчеркнул, что организация не выполняет своих обязательств в отношении Еревана, и потребовал обозначить границы ответственности ОДКБ на территории страны.

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Глава армянского правительства тогда заявил, что в таких условиях страна может окончательно выйти из состава структуры.

В ОДКБ заявили, что Ереван не направлял организации требование заморозить свое членство в структуре. В секретариате предположили, что речь идет о неучастии республики в мероприятиях организации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят ясности в позиции Армении по ОДКБ. Он также подчеркнул, что российская и армянская стороны продолжат обсуждать этот вопрос.

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Теги
Армения ОДКБ гостайна
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