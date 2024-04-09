Глава МИД Армении нашел «теоретический курьез» в позиции ОДКБ

МИД Армении прокомментировал заявление ОДКБ о ее зоне ответственности в республике. По словам Арарата Мирзояна, организация «не признает границы Армении» и «ее зона ответственности на Южном Кавказе не определена четко»

Отсутствие делимитации границы между Арменией и Азербайджаном не означает, что этой государственной границы не существует. Так глава МИД Армении Арарат Мирзоян ответил на заявление Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о зоне ее ответственности в республике. Он оговорился, что не знает, правомочен ли секретариат ОДКБ делать такие заявления.

«Но если это позиция стран ОДКБ, то значит, что все гораздо хуже. То есть, эта организация говорит, что не признает границы Армении и что ее зона ответственности на Южном Кавказе не определена четко», — заявил Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении (цитата здесь и далее — по Armenia Today).

Эту ситуацию министр назвал «теоретическим курьезом». «Получается, что в случае всех своих стран-членов ОДКБ готова защищать те границы, которые могут быть признаны нападающим и стороной, которая подверглась нападению, — сказал Мирзоян. — То есть, если страна, которая не является членом ОДКБ, нападет на страну-члена организации, заставит признать какие-то границы, то ОДКБ может только принять эти границы». Он подчеркнул, что у Армении и Азербайджана есть госграница — «они ее признали еще в 1991 году в числе 11 других бывших советских республик».

Ранее в ОДКБ ответили на требование армянского премьер-министра Никола Пашиняна прояснить, какова ее зона ответственности в республике.

«Формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. Потому что в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», — говорили РБК в организации, ссылаясь на подписанное в 2010 году в Москве Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. Там подчеркнули, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями».

Пограничный кризис между Арменией и Азербайджаном начался 12 мая 2021 года, когда, по заявлению армянского Минобороны, Баку ввел войска на территорию Армении в Гегаркуникской и Сюникской областях. По словам Пашиняна, азербайджанские военные «вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до 4 км». В дальнейшем перестрелки на границе произошли в ноябре 2021 года, сентябре 2022-го и феврале 2024-го. Ереван обращался к ОДКБ за помощью и требовал от организации, чтобы она осудила действия Баку, однако этого не произошло. В итоге Армения заморозила свое участие в организации.

Делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном — часть мирного договора, над которым Ереван и Баку сейчас работают. О том, что процесс делимитации и демаркации границы переходит в практическую стадию, Пашинян сообщил в марте 2024 года: по его словам, специальные комиссии должны будут «пойти и решить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей».