В ОДКБ ответили на вопрос Пашиняна о зоне ответственности

ОДКБ считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в пределах урегулированных госграниц. Ранее Никол Пашинян потребовал от организации прояснить этот вопрос, иначе Ереван из ОДКБ выйдет

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц, сказали РБК в ОДКБ. Так там ответили на требование Еревана прояснить вопрос с зоной ответственности организации в республике.

«Формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. Потому что, в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», — сказали в организации. Документ, на который там ссылаются, — это подписанное в 2010 году в Москве Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В ОДКБ отметили, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями».

12 марта на пресс-конференции в правительстве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит «на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении. По словам Пашиняна, организация и Россия выражали «четкую позицию», что суверенная территория Армении — это «красная линия» для Москвы и организации. «Однако, когда в ходе вторжения Азербайджана в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия пройдена, со стороны ОДКБ указанных в уставе шагов не последовало», — сказал премьер. Затем случились «вторжения Азербайджана в ноябре 2021 года, сентябре 2022 года», добавил он.

По словам Пашиняна, если ОДКБ ответит на эти вопросы и это будет соответствовать представлениям Еревана, проблемы между Арменией и организацией будут решены. «В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. Когда, я не могу сказать», — предупредил он.

Проблема в том, что государственная граница между Арменией и Азербайджаном не определена. Ее делимитация и демаркация — часть мирного договора, над которым Ереван и Баку сейчас работают. О том, что процесс делимитации и демаркации границы переходит в практическую стадию, Пашинян сообщил в марте 2024 года — по его словам, специальные комиссии должны будут «пойти и решить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей».

Пограничный кризис между Арменией и Азербайджаном начался 12 мая 2021 года, когда, по заявлению армянского Минобороны, Баку ввел войска на территорию Армении в Гегаркуникской и Сюникской областях. По словам Пашиняна, азербайджанские военные «вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до 4 км». В дальнейшем перестрелки на границе произошли в ноябре 2021 года, сентябре 2022-го и феврале 2024-го. Ереван обращался к ОДКБ за помощью и требовал от организации, чтобы она осудила действия Баку, однако этого не произошло. В итоге Армения заморозила свое участие в организации.

В ходе визита в Грецию в интервью газете Kathimerini армянский премьер рассказал, как сейчас строятся отношения Еревана и ОДКБ. «Мы фактически заморозили свое участие в организации. По состоянию на сентябрь 2023 года, у нас нет постоянного представителя в ОДКБ, и мы не участвуем в переговорах ОДКБ на высоком и высшем уровне», — сказал он.

Как рассказали РБК в ОДКБ, никаких уведомлений о выходе Еревана из организации там не получали. «Мы, как и все, наблюдаем за позицией Армении, которая сложилась с 2022 года в связи с непростой ситуацией в республике. По факту с сентября 2023 года присутствие Армении в Постоянном совете действительно ограничено — там на постоянной основе не работает постпред, но есть представитель республики», — отметили в организации и подчеркнули, что работе ОДКБ Армения никак не препятствует — «об этом заявляло и политическое руководство Республики Армения».