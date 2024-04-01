 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В ОДКБ ответили на вопрос Пашиняна о зоне ответственности

В ОДКБ ответили на вопрос Пашиняна о зоне ответственности в Армении
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Сюжет
Эксклюзивы РБК
ОДКБ считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в пределах урегулированных госграниц. Ранее Никол Пашинян потребовал от организации прояснить этот вопрос, иначе Ереван из ОДКБ выйдет
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц, сказали РБК в ОДКБ. Так там ответили на требование Еревана прояснить вопрос с зоной ответственности организации в республике.

«Формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. Потому что, в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», — сказали в организации. Документ, на который там ссылаются, — это подписанное в 2010 году в Москве Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В ОДКБ отметили, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями».

12 марта на пресс-конференции в правительстве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит «на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении. По словам Пашиняна, организация и Россия выражали «четкую позицию», что суверенная территория Армении — это «красная линия» для Москвы и организации. «Однако, когда в ходе вторжения Азербайджана в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия пройдена, со стороны ОДКБ указанных в уставе шагов не последовало», — сказал премьер. Затем случились «вторжения Азербайджана в ноябре 2021 года, сентябре 2022 года», добавил он.

Почему Азербайджан отвергает посредничество Евросоюза
Политика
Вид на Ереван

По словам Пашиняна, если ОДКБ ответит на эти вопросы и это будет соответствовать представлениям Еревана, проблемы между Арменией и организацией будут решены. «В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. Когда, я не могу сказать», — предупредил он.

Проблема в том, что государственная граница между Арменией и Азербайджаном не определена. Ее делимитация и демаркация — часть мирного договора, над которым Ереван и Баку сейчас работают. О том, что процесс делимитации и демаркации границы переходит в практическую стадию, Пашинян сообщил в марте 2024 года — по его словам, специальные комиссии должны будут «пойти и решить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей».

Пограничный кризис между Арменией и Азербайджаном начался 12 мая 2021 года, когда, по заявлению армянского Минобороны, Баку ввел войска на территорию Армении в Гегаркуникской и Сюникской областях. По словам Пашиняна, азербайджанские военные «вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до 4 км». В дальнейшем перестрелки на границе произошли в ноябре 2021 года, сентябре 2022-го и феврале 2024-го. Ереван обращался к ОДКБ за помощью и требовал от организации, чтобы она осудила действия Баку, однако этого не произошло. В итоге Армения заморозила свое участие в организации.

Читайте на РБК Pro
Турпоток из Китая в Россию вырос на 23600%: как привлечь новых туристов
Деньги взять, прибылью не делиться: как бизнесу получить грант
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома

В ходе визита в Грецию в интервью газете Kathimerini армянский премьер рассказал, как сейчас строятся отношения Еревана и ОДКБ. «Мы фактически заморозили свое участие в организации. По состоянию на сентябрь 2023 года, у нас нет постоянного представителя в ОДКБ, и мы не участвуем в переговорах ОДКБ на высоком и высшем уровне», — сказал он.

Как рассказали РБК в ОДКБ, никаких уведомлений о выходе Еревана из организации там не получали. «Мы, как и все, наблюдаем за позицией Армении, которая сложилась с 2022 года в связи с непростой ситуацией в республике. По факту с сентября 2023 года присутствие Армении в Постоянном совете действительно ограничено — там на постоянной основе не работает постпред, но есть представитель республики», — отметили в организации и подчеркнули, что работе ОДКБ Армения никак не препятствует — «об этом заявляло и политическое руководство Республики Армения».

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
ОДКБ Армения Азербайджан Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Глава Генштаба Армении назвал гостайной последствия выхода из ОДКБ
Политика
Лукашенко заявил, что ОДКБ «не рухнет» без Армении
Политика
Лавров заявил о необходимости окончательного решения Армении по ОДКБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
5 antiage-гаджетов. Как предотвратить старение в домашних условиях Pro, 16:25
Супруги-владельцы агропромышленной ГК «Содружество» стали миллиардерами Бизнес, 16:25
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 16:18
ЦБ назвал аргументы для будущего роста или снижения ставки Финансы, 16:07
Минцифры заявило об увеличении лимита по IТ-ипотеке Недвижимость, 16:04
В ОДКБ ответили на вопрос Пашиняна о зоне ответственности Политика, 16:02
СБУ заочно обвинила Симоньян в призывах к геноциду украинцев Политика, 16:01
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Салоники впервые за два года назначили российского генконсула Политика, 15:54
Гражданам Казахстана в России рекомендовали носить с собой документы Политика, 15:52
Шри-Ланка вернула плату за визы для туристов из России Общество, 15:51
Эксперты заявили о росте цен на новостройки после трехмесячного снижения Недвижимость, 15:50
МОК предоставит российским спортсменам жилье и транспорт на Олимпиаде Спорт, 15:46
Поезд Архангельск — Москва врезался в автобус Общество, 15:37
Турпоток из Китая в Россию вырос на 23600%: как привлечь новых туристов Pro, 15:37