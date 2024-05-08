В Грузии предупредили о провокациях со стороны воевавших на Украине

Грузины — участники боевых действий на Украине готовы устроить провокации на протестах против закона об иноагентах в стране, заявили спецслужбы Грузии. Организаторы акций рассчитывают на появление жертв на митингах, утверждают там

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Часть грузин, участвующих в боевых действиях на Украине, могут приехать назад в Грузию для участия в провокациях в ходе митингов против принятия закона о иноагентах, сообщила государственная служба безопасности страны в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«В упомянутых преступных планах активно участвуют граждане Грузии за пределами страны, в частности определенная часть грузин, воюющих на Украине, которые заявляют о своей готовности приехать в Грузию и активно участвовать в планируемом насилии против полиции», — сказано в сообщении.

Российское Минобороны в июле прошлого года сообщило более чем о 800 грузинских наемниках, привлеченных к участию в боевых действиях на стороне Украины с 24 февраля 2022-го.

По данным грузинской спецслужбы, эти люди контактируют с соратниками в Грузии и намереваются блокировать здания парламента, правительства и другие административные учреждения. Также возможно нападение на спецназ, для чего участникам митингов поручают приносить с собой коктейли Молотова, камни, дубинки. Помимо этого, могут быть блокированы транспортные узлы, центральные проспекты, железные дороги и т.д.

Финансирование планов осуществляется с помощью криптовалют, отметили в спецслужбе.

«Организаторам митинга желательно, чтобы протесты привели к человеческим жертвам» для повышения радикализма, говорится в сообщении.

Закон об иноагентах, или «О прозрачности иностранного влияния», в Грузии пытаются принять второй раз. В прошлом году это привело к протестам и попытка властей одобрить его провалилась. В этом году, несмотря на митинги, законопроект прошел в парламенте уже два чтения. В третьем чтении его должны рассмотреть в середине мая. Затем предстоит процесс преодоления вето президента, которое обещала наложить глава государства Саломе Зурабишвили в случае принятия закона в трех чтениях.

По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, инициатива поможет укрепить суверенитет страны, так как с 2020 года произошли две неудачные попытки «революций» с участием НПО — по закону именно они будут должны предоставлять финансовые декларации.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».

Законопроект критиковали и на Западе. В частности, Госдеп США называл его целью «заставить замолчать критические голоса и разрушить активное гражданское общество Грузии». В ведомстве считают, что инициатива ставит под угрозу продвижение страны на пути в ЕС и НАТО.