 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Госдепе заявили об угрозе интеграции Грузии в ЕС и НАТО

Госдеп: закон об иноагентах ставит под угрозу интеграцию Грузии в ЕС и НАТО

Законопроект об иноагентах и антизападная риторика правящей партии «Грузинская мечта» ставят под угрозу путь Грузии к интеграции в ЕС и НАТО, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции», — сказано в сообщении.

По мнению Госдепа, «цель закона — заставить замолчать критические голоса и разрушить активное гражданское общество Грузии». В Госдепартаменте также осудили применение насилия против мирных протестов, в том числе против журналистов, освещающих демонстрации, и призвали власти позволить протестующим «продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений» ненасильственными методами.

Премьер Грузии назвал закон об иноагентах шагом к интеграции в Евросоюз
Политика
Ираклий Кобахидзе

1 мая законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта» прошел второе чтение. Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что закон об иноагентах поможет Грузии стать членом Евросоюза. По его мнению, принятие закона позволит «застраховать страну от поляризации и радикализма в долгосрочной перспективе». Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что закон не соответствует нормам и ценностям ЕС.

Теги
иноагенты Госдепартамент США ЕС НАТО Грузия
Материалы по теме
Премьер Грузии назвал закон об иноагентах шагом к интеграции в Евросоюз
Политика
Закон об иноагентах в Грузии прошел второе чтение на фоне протестов
Политика
Тбилиси объяснил закон об иноагентах желанием «не повторить путь Украины»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Как доля закрытых расходов бюджета выросла выше 20% Экономика, 06:25
В МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей Общество, 06:20
В Госдепе заявили об угрозе интеграции Грузии в ЕС и НАТО Политика, 06:18
ФСБ обвинила жителя Приморья в работе на украинскую разведку Политика, 05:45
Смоленский губернатор сообщил о попытке дронов атаковать энергообъект Политика, 05:27
Антонов заявил, что США пытаются запугать Китай санкциями против России Политика, 05:15
Кулеба призвал «взглянуть в глаза» правде о военной эффективности России Политика, 05:01
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В США украинского хакера из банды REvil приговорили к 13 годам тюрьмы Общество, 04:32
Прокуроры потребовали устранить сбои в доставке международных посылок Бизнес, 04:09
Трамп пообещал «американскую мечту» людям с низким доходом Политика, 03:58
Умер давший показания против поставщика Boeing бывший аудитор качества Бизнес, 03:37
Постпред Украины при ООН опубликовал список «основных типов мостов» Политика, 03:24
В Ростовской области уничтожили два беспилотника Политика, 03:05
Работодатели в России увеличили спрос на кровельщиков и монолитчиков Политика, 03:00