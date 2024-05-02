Госдеп: закон об иноагентах ставит под угрозу интеграцию Грузии в ЕС и НАТО

В Госдепе заявили об угрозе интеграции Грузии в ЕС и НАТО

Законопроект об иноагентах и антизападная риторика правящей партии «Грузинская мечта» ставят под угрозу путь Грузии к интеграции в ЕС и НАТО, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции», — сказано в сообщении.

По мнению Госдепа, «цель закона — заставить замолчать критические голоса и разрушить активное гражданское общество Грузии». В Госдепартаменте также осудили применение насилия против мирных протестов, в том числе против журналистов, освещающих демонстрации, и призвали власти позволить протестующим «продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений» ненасильственными методами.

1 мая законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта» прошел второе чтение. Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что закон об иноагентах поможет Грузии стать членом Евросоюза. По его мнению, принятие закона позволит «застраховать страну от поляризации и радикализма в долгосрочной перспективе». Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что закон не соответствует нормам и ценностям ЕС.