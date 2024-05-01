Закон об иноагентах в Грузии прошел второе чтение на фоне протестов
Законопроект об иностранных агентах в Грузии прошел второе чтение в парламенте, за его принятие проголосовали 83 депутата, 23 выступили против, сообщает Mtavari.
В первом чтении проект, носящий официальное название «О прозрачности иностранного влияния», приняли 17 апреля. Его повторно внесли в парламент в первой половине апреля, что привело к протестам в Тбилиси. В марте прошлого года рассмотрение законопроекта депутатами также сопровождалось акциями несогласных, в итоге правящая партия, «Грузинская мечта», решила его отозвать — в виде «провала» голосования по нему во втором чтении.
Как передает Rustavi2, центральный проспект Руставели в Тбилиси, где находится парламент, перекрыт, там собираются участники протестов, требующие отзыва законопроекта. К ним также выдвинулась группа митингующих из Кутаиси. На акции, прошедшей вечером 30 апреля, задержали свыше 60 человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, рассмотрение законопроекта в третьем чтении состоится через две недели, затем предстоит процесс преодоления вето президента. Глава государства Саломе Зурабишвили уже пообещала, что наложит на инициативу вето в случае принятия в трех чтениях.
Кобахидзе подчеркнул, что принятие закона «предусматривает только одно — представление финансовых деклараций неправительственными организациями (НПО) и соответствующими СМИ один раз в год». По его словам, инициатива поможет укрепить суверенитет страны, так как с 2020 года произошли две неудачные попытки «революций» с участием НПО.
Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».
Законопроект критиковали и на Западе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что он не соответствует нормам и ценностям ЕС, ограничит работу НКО и СМИ, а также свободу мнений.
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