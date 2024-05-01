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Политика ,  
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Закон об иноагентах в Грузии прошел второе чтение на фоне протестов

Первое чтение законопроект прошел 17 апреля, третье состоится через три недели, отмечал премьер Кобахидзе. Президент Зарубишвили обещала наложить на проект вето после трех чтений. Прошлый вариант закона отклонили во втором чтении
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Законопроект об иностранных агентах в Грузии прошел второе чтение в парламенте, за его принятие проголосовали 83 депутата, 23 выступили против, сообщает Mtavari.

В первом чтении проект, носящий официальное название «О прозрачности иностранного влияния», приняли 17 апреля. Его повторно внесли в парламент в первой половине апреля, что привело к протестам в Тбилиси. В марте прошлого года рассмотрение законопроекта депутатами также сопровождалось акциями несогласных, в итоге правящая партия, «Грузинская мечта», решила его отозвать — в виде «провала» голосования по нему во втором чтении.

Как передает Rustavi2, центральный проспект Руставели в Тбилиси, где находится парламент, перекрыт, там собираются участники протестов, требующие отзыва законопроекта. К ним также выдвинулась группа митингующих из Кутаиси. На акции, прошедшей вечером 30 апреля, задержали свыше 60 человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

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Ираклий Кобахидзе

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, рассмотрение законопроекта в третьем чтении состоится через две недели, затем предстоит процесс преодоления вето президента. Глава государства Саломе Зурабишвили уже пообещала, что наложит на инициативу вето в случае принятия в трех чтениях.

Кобахидзе подчеркнул, что принятие закона «предусматривает только одно — представление финансовых деклараций неправительственными организациями (НПО) и соответствующими СМИ один раз в год». По его словам, инициатива поможет укрепить суверенитет страны, так как с 2020 года произошли две неудачные попытки «революций» с участием НПО.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».

Законопроект критиковали и на Западе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что он не соответствует нормам и ценностям ЕС, ограничит работу НКО и СМИ, а также свободу мнений.

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