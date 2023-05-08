ЕС разработал меры за попытки судов обойти нефтяные санкции против России

Запрет на заход в европейские порты предложено вводить в отношении кораблей, которые подозреваются или уличены в попытке обойти санкции с помощью перевалки нефти с судна на судно, отмечает Bloomberg

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Евросоюз предлагает запретить доступ к европейским портам для судов, которые пытаются обходить санкции в отношении российской нефти. Это следует из документа, который есть в распоряжении Bloomberg.

Еврокомиссия ссылается на «резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков» со стороны судов, которые пытаются обойти потолок нефтяных цен, установленный странами G7 вместе с Евросоюзом, а также частичное эмбарго Брюсселя на поставки нефти и нефтепродуктов из России.

В документе указывается, что судам, которые подозреваются или уличены в нарушении санкций путем перевалки нефти, следует запретить заходить в европейские порты. Мера является частью более широкого пакета санкций против России, отмечает агентство. Брюссель разрабатывает 11-й пакет ограничительных мер против Москвы с начала весны. В Еврокомиссии говорили, то он будет в основном нацелен на устранение лазеек и предотвращение обхода санкций.

Практика по перевалке нефти с судна на судно стала преимущественно использоваться после вступления в силу в начале декабря запрета ЕС на перевозку российской нефти по морю, пишет агентство. В феврале испанские власти разослали письмо местным компаниям, оказывающим транспортные услуги с напоминанием, что содействие перевалке нефти может привести к нарушению санкций, говорится в заметке.

Европейским компаниям запрещено предоставлять услуги по транспортировке российской нефти в третьи страны, если она была закуплена по цене выше лимита в $60 за баррель. Потолок был введен в декабре странами G7, Евросоюзом, Австралией и Швейцарией. Россия в ответ на это запретила продажу нефти странам и компаниям, которые соблюдают этот лимит. Москва неоднократно называла западные санкции нелегитимными.

8 мая в Еврокомиссии сообщили, что направили свои предложения странам ЕС по 11-му пакету санкций против России. Как в конце апреля писал Bloomberg, Брюссель в том числе хочет применять ограничительные меры в отношении судов, которые отключают навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещения.