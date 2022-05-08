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CBS и BuzzFeed сообщили о возвращении американских дипломатов в Киев

CBS сообщает о планах вернуть дипломатов в столицу 9 мая, а журналист BuzzFeed пишет, что часть сотрудников прибыли в Киев уже в воскресенье. Перед началом военных действий США перенесли посольство во Львов, а затем в Польшу
Здание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве (Фото: John Moore / Getty Images)

Администрация США вернет группу американских дипломатов в посольство в Киеве 9 мая, приурочив это ко Дню Победы в России, сообщает CBS со ссылкой на четырех чиновников.

По информации корреспондента BuzzFeed Кристофера Миллера, в воскресенье посольство уже возобновило работу, туда прибыли временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин и еще несколько дипломатов. «Очевидно, что посольство будет работать в очень ограниченном режиме», — добавил он. Журналист отметил, что речь идет не об официальном открытии диппредставительства, «это поездка в честь Дня Победы в Европе».

14 февраля, за десять дней до начала военной операции на Украине, США на фоне сообщений о росте напряженности в регионе и скоплении российских войск на границе решили перенести посольство из Киева во Львов. Впоследствии, на фоне эскалации в Донбассе, посольство переехало в Польшу.

Блинкен сообщил об открытии посольства в Киеве в течение «пары недель»
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Посольство США в Киеве

Многие страны эвакуировали посольства из Киева в преддверии или после начала российской военной операции. Несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, в апреле дипломаты стали возвращаться в столицу: в Киев переместились послы Великобритании, Франции, Хорватии, вновь начало работать посольство Турции.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские дипломаты вскоре начнут возвращаться на Украину, а посольство в Киеве откроется «в течение пары недель». На следующий день в Госдепартаменте рассказали, что некоторые американские дипломаты временно вернулись из Польши во Львов, но речь об их постоянной работе на Украине пока не идет.

2 мая Квин заявила, что посольство США может возобновить работу в Киеве к концу месяца, если позволят обстоятельства.

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США посольство Украина
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