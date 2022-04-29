Британский посол вернулась в Киев

Мелинда Симмонс (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев, дипломат написала об этом в Twitter.

«Это было долгое путешествие, но оно того стоило. Так хорошо снова быть в Киеве», — написала Симмонс. К твиту приложена фотография с поднятым британским флагом.

О скором возвращении посла на Украину британский МИД объявил 22 апреля. С 19 февраля посольство Великобритании на Украине работало во Львове. В конце января Лондон эвакуировал часть сотрудников киевского посольства «в ответ на растущую угрозу со стороны России».

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к зарубежным дипломатам, ранее покинувшим Киев, с призывом возвращаться и возобновить работу в украинской столице. Он отметил, что в Киеве уже вновь заработали дипломаты из Турции, Литвы и Словении. По словам Зеленского, те страны, которые вернули своих дипломатов, поддерживают Украину так, «как необходимо сейчас, на символическом и дипломатическом уровнях».

В апреле в Киев вернулись послы Италии, Франции, Латвии, Евросоюза. Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 апреля сообщил, что американское посольство в Киеве может открыться «в течение пары недель». На следующий день президент США Джо Байден направил на рассмотрение сената кандидатуру посла в Словакии Бриджит Бринк на пост главы дипмиссии на Украине. С 2019 года Вашингтон в Киеве представлял временный поверенный.