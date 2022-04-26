Госдеп подтвердил возвращение дипломатов США во Львов

Речь о возобновлении постоянной работы американских дипломатов на Украине пока не идет. В этот раз они прибыли во Львов на время, чтобы провести встречу с представителями украинского МИД

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что некоторые американские дипломаты временно вернулись во Львов на Украине, речь о постоянной работе дипломатов пока не идет, передает CNN.

По словам Прайса, во Львов 26 апреля прибыли заместитель главы миссии и сотрудники посольства, они встретились с представителями МИД Украины.

«Эта поездка стало первым шагом перед более регулярными визитами в ближайшем будущем. Мы ускоряем подготовку к возобновлению работы посольства в Киеве», — сказал он

Прайс подчеркнул, что Госдепартамент США постоянно оценивает ситуацию с точки зрения безопасности, чтобы возобновить работу американского посольства как можно скорее с целью «облегчить оказание поддержки правительству и народу Украины».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские дипломаты начнут постепенно возвращаться на Украину со следующей недели. Более того Вашингтон рассмотрит вопрос об открытии посольства в Киеве. По словам Блинкена, это может произойти «в течение пары недель».

США решили временно перенести посольство на Украине из Киева во Львов еще до начала российской спецоперации. Впоследствии власти приказали персоналу переехать в Польшу из соображений безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля предложил зарубежным дипломатам вернуться в украинскую столицу, отметив, что это сигналом о том, что Киев — не «провинциальный российский город».

До этого МИД Турции сообщил, что вернул сотрудников посольства на Украине в Киев. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 7 апреля заявил, что посольство страны также возобновляет работу в Киеве.