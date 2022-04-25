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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен сообщил об открытии посольства в Киеве в течение «пары недель»

Посольство США в украинской столице может возобновить работу в ближайшие недели, сообщил госсекретарь. Зеленский в начале апреля предложил зарубежным дипломатам вернуться в Киев
Посольство США в Киеве
Посольство США в Киеве (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Американские дипломаты начнут постепенно возвращаться на Украину со следующей недели. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает CNN. После визита в украинскую столицу они вместе с шефом Пентагона Ллойдом Остином выступили на пресс-конференции в Польше.

США вскоре рассмотрят вопрос об открытии самого посольства в Киеве, сообщил Блинкен: «Я думаю, это произойдет в течение пары недель». Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон действует в этом вопросе «осторожно», уделяя приоритетное внимание безопасности дипломатических сотрудников.

Еще до начала российской военной операции США решили временно перенести посольство на Украине из Киева во Львов, а впоследствии власти приказали персоналу переехать в Польшу по соображениям безопасности. 8 апреля Зеленский предложил зарубежным дипломатам вернуться в украинскую столицу, назвав это сигналом о том, что Киев — не «провинциальный российский город».

Reuters раскрыл детали поездки Блинкена и Остина в Киев
Политика
Фото:Alex Brandon / AP

Блинкен подтвердил, что позже 25 апреля президент Джо Байден выдвинет посла США в Словакии Бриджет Бринк на пост главы дипмиссии на Украине. Эта должность оставалась вакантной с 2019 года.

По словам Блинкена, их с Ллойдом встреча с Зеленским продлилась три часа. «Это было главной целью нашего визита. Мы хотели сосредоточиться на работе, которую необходимо было сделать, чтобы посмотреть <...> как мы продвигаемся вперед по всем этим различным направлениям», — сказал госсекретарь.

На встрече, как передавал Reuters, главы Госдепа и Пентагона объявили, что США выделят $713 млн на военное финансирование Украины и еще 15 европейских стран. Позже на пресс-конференции Ллойд пообещал, что Соединенные Штаты «сделают все возможное», чтобы предоставить Киеву виды вооружений, которые «будут эффективны на данном этапе» боевых действий.

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Визит Остина и Блинкена стал первой поездкой высокопоставленных американских чиновников на Украину после начала боевых действий; ранее в страну приезжали руководители европейских стран. Остин после Киева отправится на базу ВВС США Рамштайн в Германии, на которой пройдет встреча представителей 20 стран, посвященная военной помощи Украине.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Энтони Блинкен Госдепартамент США Посольство США Киев Военная операция на Украине Украина дипломаты

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