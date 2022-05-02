США назвали сроки открытия посольства в Киеве

По словам временного поверенного в делах Соединенных Штатов на Украине Кристины Квин, диппредставительство возобновит работу в украинской столице к концу мая, если позволят обстоятельства

Здание посольства США в Киеве (Фото: John Moore / Getty Images)

Посольство США рассчитывает возобновить работу в Киеве к концу мая, если позволят обстоятельства, сообщила временный поверенный в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин, находящаяся во Львове, ее слова приводит Reuters.

«Мы прислушиваемся к мнению специалистов по безопасности, и когда они скажут нам, что мы можем вернуться, мы это сделаем», — сказала Квин.

25 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита на Украину вместе с министром обороны Ллойдом Остином заявил, что сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о возвращении американских дипломатов в страну со следующей недели, а также о намерении американского лидера Джо Байдена назначить новым послом на Украине Бриджит Бринк.

Отвечая на вопрос, называл ли он Зеленскому какие-либо сроки открытия посольства в Киеве, Блинкен, сказал, что Соединенные Штаты обдумают детали начала работы диппредставительства. Глава Госдепартамента ожидает, что это произойдет «в течение пары недель».

В тот же день Байден объявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру Бринк в послы, которая сейчас занимает должность главы дипмиссии в Словацкой Республике. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии и отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

Еще до начала российской военной операции США решили временно перенести посольство из Киева во Львов, а затем дипломаты переехали в Польшу.

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В начале апреля Зеленский предложил дипломатам вернуться в украинскую столицу.

В середине месяца украинский МИД сообщил, что в Киеве возобновили работу диппредставительства 16 стран, в том числе Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии. Позже о возвращении в Киев сообщила посол Великобритании Мелинда Симмонс.