Рогозин допустил уничтожение стран НАТО за полчаса в случае ядерной войны

Он продолжил, что такой войны допустить нельзя, поэтому побеждать надо «обычными вооруженными средствами», и призвал перевести ОПК и связанные с ним отрасли экономики «на военные рельсы»

Дмитрий Рогозин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В случае ядерной войны Россия уничтожит страны НАТО за полчаса, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram. При этом он подчеркнул, что Россия не должна допустить такой войны, потому что ее последствия повлияют на состояние Земли. «Поэтому нам придется побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами», — написал Рогозин.

Среди условий для «победы» он назвал «полную солидарность» страны с армией, мобилизацию экономики, перевод оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России «на военные рельсы». «И это надо делать немедленно и быстро», — добавил глава «Роскосмоса».

«Мы не с нацистами на Украине воюем. Мы освобождаем Украину от оккупации НАТО и отодвигаем злейшего врага от наших западных границ», — написал глава «Роскосмоса» в другом посте.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва придерживается «принципиальной позиции» о недопустимости ядерной войны, однако отметил, что риски ее осуществления весьма существенны. «Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал он.

Посол США в России Джон Салливан назвал заявления Лаврова «ядерным шантажом». В Пентагоне затем назвали слова о возможности применения ядерного оружия опасными и не приносящими пользы. В Белом доме призвали уменьшить число высказываний по теме начала ядерной войны для снижения накала.

Позднее Лавров отметил, что Россия «не играет» словами о ядерной войне по сравнению с украинскими и польскими властями. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в январе выразил сожаление об отказе от ядерного оружия, а польский премьер Ярослав Качиньский предлагал разместить на территории Польши американское ядерное оружие. По словам министра, Москва давно указывала, что в ядерной войне победителей быть не может.

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В Белом доме согласились с этой позицией России. «Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. Каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь [в США] должностному лицу», — заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.