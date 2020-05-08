Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из Украины из-за Саакашвили

Ранее грузинский МИД отозвал своего посла в Киеве для консультаций, но разрыв дипломатических отношений с Украиной там не рассматривают. Вопросы у ведомства вызвало назначение уголовно преследуемого в Грузии Михаила Саакашвили

Отзыв грузинского посла из Киева в связи с назначением бывшего президента страны Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ на Украине был ошибкой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает телеканал «Наш».

«Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны», — сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины «с грузинским народом прекрасные отношения». «Мы несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину», — заверил президент.

Ранее глава грузинского МИДа Давид Залкалиани сообщил, что отзывает посла в Киеве для консультаций. Тбилиси при этом не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Киевом, но у Грузии вызывает вопросы назначение на государственный пост лица, которое преследуется по закону.