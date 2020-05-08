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Политика ,  
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Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из Украины из-за Саакашвили

Ранее грузинский МИД отозвал своего посла в Киеве для консультаций, но разрыв дипломатических отношений с Украиной там не рассматривают. Вопросы у ведомства вызвало назначение уголовно преследуемого в Грузии Михаила Саакашвили

Отзыв грузинского посла из Киева в связи с назначением бывшего президента страны Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ на Украине был ошибкой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает телеканал «Наш».

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Политика
Михаил Саакашвили

«Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны», — сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины «с грузинским народом прекрасные отношения». «Мы несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину», — заверил президент.

Ранее глава грузинского МИДа Давид Залкалиани сообщил, что отзывает посла в Киеве для консультаций. Тбилиси при этом не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Киевом, но у Грузии вызывает вопросы назначение на государственный пост лица, которое преследуется по закону.

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Политика
<p>Михаил Саакашвили</p>

Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Бывший президент Грузии сообщал в конце апреля, что получил предложение стать вице-премьером по реформам. Но во время голосования в Раде его кандидатуру не поддержало нужное количество депутатов от правящей партии «Слуга народа», фракция которой составляет большинство в парламенте.

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Теги: Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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