Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 13:52
Как в Европе постепенно смягчают карантин. Фоторепортаж Общество, 15:34  ВЦИОМ выявил рост тревоги у россиян из-за экономического кризиса Общество, 15:29 В Минздраве выступили за продление ограничений на майские праздники Общество, 15:27 Как провести съемку в Zoom и FaceTime: советы профессиональных фотографов Стиль, 15:22 В Москве задержали около 15 больных COVID-19 автомобилистов Общество, 15:20 В Кремле предложили не оценивать ситуацию на нефтяном рынке по одному дню Экономика, 15:16 Зачем бизнес объединяет ресурсы для решения социальных проблем Социальная экономика, 15:15  «Яндекс» запустил собственный мессенджер Технологии и медиа, 15:14 Кокорин сообщил об обещании «Зенита» продлить с ним контракт Спорт, 15:12 В Крыму обнаружили мертвым замглавы департамента культуры Москвы Общество, 15:10 Зачем компании менеджмент-шеринг Pro, 14:59 Слабый рубль, дешевая нефть, зависимый биткоин. Что происходит на рынке Крипто, 14:59 Путин освободил дополнительные выплаты врачам от НДФЛ Общество, 14:57 «Зеленое» финансирование в России: цели и противоречия современного рынка Зеленая экономика, 14:57 
Новости без коронавируса ,  
0 

Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

Бывший губернатор Одесской области выразил надежду стать «надежным членом» правительства Украины и использовать свой международный опыт для усиления престижа страны
Михаил Саакашвили (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам. Об этом сам Саакашвили написал на своей странице в сети Facebook.

«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», — сообщил Саакашвили.

Экс-президент Грузии добавил, что уже провел «очень содержательную и полезную» беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и намерен представить свои предложения в Верховную раду как часть общей правительственной программы.

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
Политика

Саакашвили выразил надежду стать «надежным членом» команды и использовать свой международный опыт для усиления престижа Украины.

О возможном назначении Саакашвили вице-премьером сообщила также «Украинская правда» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа». По данным источников портала LIGA.net во фракции «Слуга народа», бывший губернатор Одесской области может получить новую должность уже в пятницу, 24 апреля, после внеочередного заседания Верховной рады.

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года по указу президента Петра Порошенко. С мая 2015 года по ноябрь 2016-го грузинский политик был председателем Одесской областной администрации. Однако уже в июле 2017 года гражданства Украины Саакашвили лишили, пояснив, что при его получении экс-президент Грузии предоставил недостоверные данные. В мае 2019 года Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Сейчас в состав правительства Украины входят три вице-премьера — по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Михаил Саакашвили
Материалы по теме
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
Политика
Саакашвили заявил о будущем распаде Украины на пять частей
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter