Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

Бывший губернатор Одесской области выразил надежду стать «надежным членом» правительства Украины и использовать свой международный опыт для усиления престижа страны

Михаил Саакашвили (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам. Об этом сам Саакашвили написал на своей странице в сети Facebook.

«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», — сообщил Саакашвили.

Экс-президент Грузии добавил, что уже провел «очень содержательную и полезную» беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и намерен представить свои предложения в Верховную раду как часть общей правительственной программы.

Саакашвили выразил надежду стать «надежным членом» команды и использовать свой международный опыт для усиления престижа Украины.