Политика , 28 апр, 14:53
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Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры
Предвыборный плакат с изображением Михаила Саакашвили
Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет». Собеседник, близкий к Саакашвили, подтвердил РБК, что правительство Украины отозвало представление.
По данным «Цензора», причиной решения правительства стало то, что кабмину не удалось набрать достаточное количество депутатов, готовых поддержать такое назначение.
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