Политика , 07 мая, 20:32
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Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Михаил Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
«Назначить Саакашвили Михаила Николозовича главой Исполнительного комитета реформа (при согласии)», — гласит указ президента Украины № 169/2020.
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