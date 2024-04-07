На Украине завели дело после попытки насильной мобилизации подростка

Полиция возбудила дело по статье о похищении после попытки мобилизации подростка в Одесской области. В начале апреля 14-летнего юношу под угрозой оружия затолкали в минивэн ТЦК, однако, когда выяснили возраст, высадили на трассе

Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Сотрудники полиции Одесской области завели уголовное дело по факту избиения 14-летнего подростка местными военкомами — его пытались мобилизовать, применив физическую силу, передает «Суспiльне».

Дело открыли по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

О попытке насильственной мобилизации подростка утром 7 апреля сообщила «Страна.ua». По данным издания, его задержали на улице и, угрожая оружием, затолкали в минивэн. Однако после того, как мальчик подтвердил свой возраст, его высадили прямо на трасе.

Как отмечает «Страна», инцидент произошел 2 апреля в селе Приозерное, но огласку история получила только сегодня, после того как представитель поселкового совета Оксана Терзи встретилась со СМИ. Подросток тоже присутствовал на встрече. Он оказался круглым сиротой, который долгое время проживает с бабушкой.

«Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем — ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой», — рассказала Терзи.

По ее словам, по дороге, узнав возраст, парня высадили из минивэна, пригрозив ему расправой, если он расскажет об инциденте. Домой подростку пришлось идти пешком около двух часов.





Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день проводимой Россией военной операции. Тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армию. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек.

2 апреля глава государства подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, согласно которым возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу. Также на Украине отменили категорию «ограниченно годный».