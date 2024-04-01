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Общество ,  
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«Страна» узнала о самоубийстве в украинском военкомате

«Страна»: самоубийство произошло в военкомате в Кировоградской области Украины
В Кировоградской области 32-летний мужчина в военкомате совершил самоубийство, выхватив автомат у полицейского, вызванного из-за угроз суицида, пишет «Страна». Мужчину собирались доставить в психбольницу

В военкомате в Кировоградской области Украины 32-летний мужчина совершил самоубийство, выхватив автомат у полицейского, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 28 марта в Светловодске. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вызвали полицейских из-за того, что местный житель угрожал совершить самоубийство, рассказал собеседник издания. По его словам, сотрудники полиции вызвали медиков, после осмотра было решено доставить мужчину в психиатрическую больницу, однако у поликлиники он выхватил автомат у полицейского и совершил суицид.

Обстоятельства происшествия сейчас расследуют полицейские. Представитель областной полиции Виталина Бевзенко заявила, что действиям полицейских, находившихся на месте происшествия, дадут правовую оценку. «На время следствия их и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей», — сообщила она в комментарии журналистам.

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В феврале Верховная рада Украины приняла в первом чтении новую редакцию законопроекта о мобилизации. В ней, в частности, идет речь об электронных повестках, снижении призывного возраста до 25 лет, установлении сроков для демобилизации в 36 месяцев и ограничениях для уклонистов.

Региональные ТЦК сообщали о поисках уклонистов: например, в Полтавской области ищут более 30 тыс. уклоняющихся от мобилизации, а в Ивано-Франковской — 36 тыс. за неявку по повестке в военкомат. Представитель полтавского ТЦК Роман Истомин говорил, что из-сообщений «ТЦК — коррупционеры», «ТЦК бьют людей на улицах или в помещениях ТЦК», «ТЦК отправляют людей сразу на фронт» провоцируется недоверие к военнослужащим и военкоматам, что приводит к конфликтам при проверке документов. По его словам, сотрудники ТЦК начали использовать нагрудные камеры, чтобы «в случае конфликта он был зафиксирован с обеих сторон и на этом было меньше манипуляций».

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинцы «дошли до травли» ТЦК, большинство из которых укомплектовано военными, потерявшими здоровье в ходе боев и признанными непригодными, и «поддержки уклонения от призыва». «Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть «людоловами?» — спросил генерал. Он отметил, что в сообщениях о «неправомерных действиях» работников военкоматов, в том числе видео «упаковки в бус», «упускается самый главный момент» — уклонение мужчин от «своей конституционной обязанности — защиты Украины».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военкомат Кировоград самоубийство
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