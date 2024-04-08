Кремль не исключил специальных мер из-за отправки немецких солдат в Литву

Песков заявил о необходимости спецмер после отправки 20 немецких солдат в Литву

Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Отправка около 20 немецких солдат в Литву и планы Германии по созданию военной базы — это создание «очагов опасности» для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заявил о негативном отношении к соответствующему решению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса. «Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — сказал Песков.

Материал дополняется