Bloomberg: у Восточной Европы есть требования к кандидату на пост генсека НАТО

Bloomberg узнал о требованиях к главному кандидату на пост генсека НАТО

Несколько стран Восточной Европы готовы поддержать главного кандидата на пост генсека НАТО, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, при условии, что в руководстве альянсе увеличится доля выходцев из региона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что на высших должностях в НАТО представителем Восточной Европы является только заместитель действующего генсека Йенса Столтенберга — Мирча Джоанэ из Румынии.

При этом после начала военной операции на Украине, восточноевропейские государства — члены альянса, как пишет Bloomberg, «почувствовали уверенность» и начали стремиться к большему влиянию на процесс принятия решений внутри объединения.

Рютте необходимо заручиться поддержкой всех 32 стран НАТО, в настоящий момент его кандидатуру одобряют 28. Оставшиеся четыре страны это Венгрия, Румыния, Словакия и Турция.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который также претендует на пост главы Североатлантического альянса, заявил в феврале: «Было бы недопустимо, чтобы ни одна из главных должностей, обсуждаемых в этом году, не была занята кем-то из Восточной Европы».

В Венгрии поддержку Рютте исключали. «Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени», — заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в начале марта.

На саммите ЕС в 2021 году, когда обсуждался принятый в Венгрии закон «О защите детей от идей ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено. — РБК)», Рютте заявил, что страна должна уважать основные права человека или быть исключенной из ЕС. Он также отметил, что Венгрию надо «поставить на колени по этому вопросу».

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар отметил в начале апреля, что «ожидал большего сочувствия со стороны кандидатов к требованиям стран восточного крыла НАТО».

Столтенберг должен покинуть пост генсека Североатлантического альянса этой осенью. Изначально планировалось, что он уйдет с должности в 2018 году, но его полномочия дважды продлевали.

Официальная процедура выборов генерального секретаря НАТО отсутствует, его назначают по соглашению всех стран — членов альянса. Эксперты американского издания Foreign Policy отмечали, что фактически кандидата определяют ключевые члены НАТО — США, Германия, Франция и Великобритания. Они кандидатуру Рютте поддержали.