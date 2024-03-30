Глава немецкого МИДа заявила о желании Путина «втянуть НАТО» в конфликт

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила о желании Путина «втянуть» НАТО в конфликт на Украине, отметив при этом, что Германия «не даст себя запугать». Сам Путин ранее неоднократно говорил, что Россия не хочет войны с НАТО

Анналена Бербок (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Целью российского президента Владимира Путина было и остается «разрушение независимой Украины», а также втягивание НАТО в конфликт, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Он [Путин] более чем ясно дает понять, что находится за пределами досягаемости рациональных аргументов <...>. И он определенно не хочет вести переговоры», — сказала министр (цитата по Tagesspiegel).

Вместе с тем она отметила, что Германия «не даст себя запугать» и продолжит поддержку Украины. «Канцлер [Германии Олаф Шольц] не боится Путина», — подчеркнула Бербок, исключив при этом отправку немецких войск на Украину.

После начала российской спецоперации на Украине многие западные политики говорили о возможном столкновении НАТО с Москвой, если украинская армия начнет отступать. Об этом, в частности, в декабре прошлого года заявил президент США Джо Байден. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также предупреждал, что государствам блока необходимо нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России». «Мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — говорил он. Вместе с тем председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр накануне заявил, что военный блок пока не видит признаков планирования Россией нападения.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. В то же время российский МИД отмечал, что деятельность военного блока в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Москвой.