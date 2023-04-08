Решение суда об аресте Треповой вступило в силу

Постановление суда об аресте подозреваемой в убийстве военкора Татарского вступило в силу

Постановление Басманного суда Москвы об аресте Дарьи Треповой, которую обвиняют в убийстве военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, вступило в силу, следует из карточки на сайте суда.

«Текущее состояние [дела]: вступило в силу, 8 апреля 2023 года», — указано в карточке.

«РИА Новости» обратило внимание, что защита Треповой либо не стала обжаловать решение суда, либо не успела, так как срок для этого истек.

Трепова или ее защита могут обжаловать арест по почте, тогда суд назначит дату рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции, объяснили ТАСС в Басманном суде, добавив, что жалоба обвиняемой в суд не поступала.

4 апреля суд избрал девушке меру пресечения в виде ареста до 2 июня. Ей предъявили обвинения по п. «б» ч. 3 ст. 205 («теракт») и ч. 4 ст. 222.1 УК («незаконное приобретении, передача, сбыт и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств). Треповой могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

2 апреля в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, автор телеграм-канала о происходящем в зоне спецоперации на Украине под псевдонимом Владлен Татарский. Ранения получили 40 человек. По версии следствия, безоболочное взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, которую Трепова подарила Татарскому в баре.