Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Погибшего в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) похоронили на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания, в частности, пришли рэпер Аким Апачев и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Гроб был закрыт. Военкора похоронили с воинскими почестями.

Владлен Татарский погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге. В заведении произошел взрыв — сработало устройство, вмонтированное в статуэтку, которую подарили военкору. По подозрению в причастности ко взрыву была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, которая присутствовала на встрече и подарила военкору статуэтку. Ее этапировали в Москву. 4 апреля Басманный суд на закрытом заседании избрал ей меру пресечения в виде ареста до 2 июня.

Татарский освещал военную операцию на Украине. Его телеграм-канал насчитывал более 500 тыс. подписчиков.