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Военная операция на Украине ,  
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Макрон попросил Си Цзиньпина «образумить» Россию

Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран
Ядерное оружие «ни при каких обстоятельствах» не может быть размещено за пределами стран, которые им обладают, заявил Макрон. Россия недавно объявила о планах разместить такое вооружение в Белоруссии
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выступают за скорейшее начало мирных переговоров, чтобы положить конец конфликту на Украине и добиться «прочного мира». Об этом они заявили в ходе встречи в Пекине, передает Le Monde.

«Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы образумите Россию и усадите всех за стол переговоров», — сказал Макрон, обращаясь к Си Цзиньпину (цитата по France 24).

Председатель КНР сообщил, что готов вместе с Парижем работать над тем, чтобы избежать эскалации и надеется разрешить конфликт путем «политического решения», передает французский телеканал TF1.

«Мы должны избегать конфронтации, защищать мирных жителей и детей», — сказал китайский лидер.

Ядерное оружие не должно быть применено в конфликте на Украине и «ни при каких обстоятельствах» не может быть размещено за пределами стран, которые им обладают, сказал Макрон в ходе пресс-сконференции.

«Мы против ядерного, биологического или химического оружия, нападений на электростанции или электричество», — цитирует телеканал TF1 Си Цзиньпина.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Эмманюэль Макрон Си Цзиньпин ядерное оружие Военная операция на Украине
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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