Макрон попросил Си Цзиньпина «образумить» Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выступают за скорейшее начало мирных переговоров, чтобы положить конец конфликту на Украине и добиться «прочного мира». Об этом они заявили в ходе встречи в Пекине, передает Le Monde.
«Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы образумите Россию и усадите всех за стол переговоров», — сказал Макрон, обращаясь к Си Цзиньпину (цитата по France 24).
Председатель КНР сообщил, что готов вместе с Парижем работать над тем, чтобы избежать эскалации и надеется разрешить конфликт путем «политического решения», передает французский телеканал TF1.
«Мы должны избегать конфронтации, защищать мирных жителей и детей», — сказал китайский лидер.
Ядерное оружие не должно быть применено в конфликте на Украине и «ни при каких обстоятельствах» не может быть размещено за пределами стран, которые им обладают, сказал Макрон в ходе пресс-сконференции.
«Мы против ядерного, биологического или химического оружия, нападений на электростанции или электричество», — цитирует телеканал TF1 Си Цзиньпина.
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