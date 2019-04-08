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Выборы на Украине ,  
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Кремль назвал условия для переговоров с Украиной
Владимир Путин — сторонник переговоров, напомнил его пресс-секретарь. Но вести переговоры по ситуации в Донбассе Киеву нужно не с Кремлем, указал Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Владимир Путин готов вести переговоры с главой Украины после выборов — за исключением тех случаев, когда этот диалог «пытаются обрамить провокациями», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуацией, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, пытаются, скажем так, разукрасить диверсиями», — сказал Песков журналистам.

В случаях,​ когда президента России пытались спровоцировать, его реакция «всегда была четкая, недвусмысленная и решительная», напомнил Песков.

Однако с начала конфликта на юго-востоке Украины Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы его купировать, нужно вести диалог не с Москвой, напомнил Песков. «Это внутриукраинский конфликт, этот конфликт могут решить сами украинцы, если они готовы вести диалог», — заявил глава пресс-службы Кремля.

«Но при этом президент Путин всегда был и остается приверженцем диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — указал он.

Политика
ЦИК Украины назвала крайний срок отказа Порошенко и Зеленского от выборов

Ранее о своей готовности вести переговоры с Путиным о прекращении войны в Донбассе заявил лидер предвыборной гонки на Украине Владимир Зеленский. «Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией в присутствии западных представителей», — сказал он.

Зеленский также считает, что необходимо изменить минский формат переговоров и вовлечь Россию в переговорный процесс. При этом, по его словам, целостность Украины не должна быть нарушена.

По результатам первого тура выборов президента Украины Зеленский стал лидером гонки — ему удалось заручиться поддержкой более 30% избирателей. На втором месте по числе голосов оказался действующий президент страны Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов назначен на 21 апреля. До этого времени два кандидата в президенты Украины должны встретиться на дебатах.

Зеленский предлагал провести их на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля, однако Порошенко предложил перенести дебаты на 14 апреля.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко
Теги: Выборы, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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