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Политика ,  
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Telegraph узнал, куда Трамп может отправить войска США из Германии

Telegraph: Трамп может перебросить 35 тыс. военных США из Германии в Венгрию

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских военнослужащих из Германии и последующего размещения этого контингента в Венгрии. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к администрации республиканца.

В Германии на данный момент несут службу около 35 тыс. американских военнослужащих, отмечает издание. Всего, по его данным, за рубежом находятся около 160 тыс. американских военнослужащих.

«Трампа злит, что они [в Европе], похоже, выступают за войну», — сказал The Telegraph один из собеседников.

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Фото:Megan Varner / Getty Images

По данным The Telegraph, Трамп планирует перебросить американских военнослужащих в страны, которые выполняют целевые показатели НАТО по тратам на оборону и планируют их наращивать.

«Хотя каких-либо конкретных заявлений по этому поводу в ближайшее время не планируется, американские военные всегда учитывают возможность переброски солдат из одной точки земного шара в другую с тем, чтобы наиболее эффективно противостоять угрозам для наших интересов», — сказал газете руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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