Кремль опроверг требование к НАТО вывести войска из Восточной Европы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения главы канцелярии президента Румынии Кристиана Диаконеску, что Москва якобы потребовала вывода войск НАТО с востока Европы в ходе переговоров с США в Эр-Рияде, передает корреспондент РБК.
«Нет, это не так. Это не соответствует действительности», — заявил он на брифинге.
Песков отметил, что позиция России по вопросу расширения военной инфраструктуры НАТО остается неизменной.
«Продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность. Эта позиция всем хорошо известна», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал прошедшие 18 февраля переговоры между Россией и США в Эр-Рияде как «исторические».
Во встрече приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также госсекретарь США Марко Рубио, Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Стороны договорились о восстановлении численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне, запуске процесса урегулирования ситуации на Украине и создании условий для расширения двустороннего сотрудничества. Украинская делегация на встрече не присутствовала.
Читайте РБК в Telegram.
Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео
Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты
Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках
WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской