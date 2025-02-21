Кремль опроверг требование к НАТО вывести войска из Восточной Европы

Фото: Вадим Гирда / AP / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения главы канцелярии президента Румынии Кристиана Диаконеску, что Москва якобы потребовала вывода войск НАТО с востока Европы в ходе переговоров с США в Эр-Рияде, передает корреспондент РБК.

«Нет, это не так. Это не соответствует действительности», — заявил он на брифинге.

Песков отметил, что позиция России по вопросу расширения военной инфраструктуры НАТО остается неизменной.

«Продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность. Эта позиция всем хорошо известна», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал прошедшие 18 февраля переговоры между Россией и США в Эр-Рияде как «исторические».

Во встрече приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также госсекретарь США Марко Рубио, Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Стороны договорились о восстановлении численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне, запуске процесса урегулирования ситуации на Украине и создании условий для расширения двустороннего сотрудничества. Украинская делегация на встрече не присутствовала.