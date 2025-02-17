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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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FT напомнила об идее возможной уступки Трампа России по войскам в Балтии

FT: Трамп может согласиться на вывод американских войск из стран Балтии
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Западные СМИ не раз сообщали, что Трамп может вывести с территории Европы тысячи американских военных. FT отмечает, что это может коснуться стран Балтии и расположенных западнее государств
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США при президенте Дональде Трампе могут вывести свои войска из балтийских стран и других регионов Восточной Европы, пишет Financial Times (FT).

«Европейские чиновники полагают, что Трамп, вероятно, согласится на вывод американских войск из стран Балтии и, возможно, из регионов дальше на запад, что оставит ЕС уязвимым перед российской армией», — сказано в материале.

16 февраля The Economist со ссылкой бывшего посла США в НАТО Джули Смит писал об опасениях, что Трамп может вывести из европейских стран 20 тыс. американских солдат, направленных туда после начала военной операции России на Украине. В основном это силы, размещенные в Польше и Румынии, некоторые находятся в странах Балтии, это пятая часть американских войск в Европе. Источник итальянского агентства ANSA в январе говорил о возможности сокращения присутствия войск США в Европе на 20 тыс. человек.

ANSA узнало о планах Трампа вывести из Европы 20 тыс. военных США
Политика
Дональд Трамп

Глава Пентагона Пит Хегсет 14 февраля призвал не думать, что «присутствие Америки [в Европе] будет длиться вечно». Тем не менее, что «уровень европейских войск на континенте важен», передает Politico. The New York Times писала, что чиновники ЕС после встречи с Хегсетом стали ожидать вывода десятков тысяч военных США из Европы.

Newsweek со ссылкой на отчет американского Минобороны с данными на июнь прошлого года писал, что в зоне ответственности Европейского командования США находились не менее 65 тыс. военнослужащих. Наибольшее их число дислоцировалось в Германии (почти 35 тыс.), Италии (12 тыс.), Великобритании (10 тыс.), Испании (3 тыс.). Чуть больше 1 тысячи — в Бельгии и Турции (в каждой стране), в остальных странах — менее 500 в каждой. Reuters со ссылкой на данные на начало этого года пишет о 80 тыс. военных США в Европе с увеличением до более чем 100 тыс. во время крупных учений.

ЕС на фоне опасений сокращения американской военной поддержки решил разработать крупный оборонный пакет и меры обеспечения своей безопасности, сообщали Bloomberg и FT. Обсуждать вопрос несколько европейских лидеров и НАТО должны 17 февраля в Париже.

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американские военные Европа США страны Балтии вывод войск
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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