 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

WP узнала об ожидании в Европе вывода 20 тыс. американских военных

WP: в Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных Трампом
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Возможное сокращение Трампом численности американских войск беспокоит европейских политиков с января. Кремль опровергал, что Москва требовала вывода войск НАТО с востока Европы в ходе переговоров с Вашингтоном
Фото: Megan Varner / Getty Images
Фото: Megan Varner / Getty Images

Администрация Дональда Трампа может вывести из Европы 20 тыс. американских военных, дополнительно направленных туда экс-президентом Джо Байденом, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В январе такие же данные приводил неназванный европейский дипломат в разговоре с итальянским агентством ANSA. В середине февраля возможность вывода 20 тыс. американских военных допускала и экс-посол США в НАТО Джули Смит.

Глава Пентагона Пит Хегсет 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал не думать, что «присутствие Америки [в Европе] будет длиться вечно». Тем не менее, по его словам, «уровень европейских войск на континенте важен». The New York Times писала, что чиновники ЕС после встречи с Хегсетом стали ожидать вывода десятков тысяч военных США из Европы.

WP отмечает, что с 2022-го в Европе численность войск США составляла от 75 тыс. до 105 тыс. человек, из них постоянно дислоцированы на континенте примерно 63 тыс. Наибольшее их число сосредоточено в Германии (почти 35 тыс.).

В 1950–1990-е число военных США в Европе превышало 200–400 тыс. человек, согласно приведенным WP графикам. Американские военные базы есть в Германии, Италии, Испании, Британии, Польше, Румынии, Болгарии, Прибалтике и других европейских регионах.

В Европе высказали опасения из-за возможного вывода американских войск
Политика
Фото:US Army / Global Look Press

Немецкая газета Bild 25 февраля сообщила со ссылкой на неназванного представителя службы безопасности в Восточной Европе, что вывод американских войск вытекает из требования президента Владимира Путина от 2021 года, согласно которому военных США не должно быть во «всех странах НАТО, которые присоединились к альянсу после 1990 года». Москва требовала, чтобы страны НАТО не размещали «свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, которые уже находились на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года».

За несколько дней до публикации Bild пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг утверждения главы канцелярии президента Румынии Кристиана Диаконеску, что Россия потребовала вывода войск НАТО с востока Европы в ходе переговоров с США в Эр-Рияде 18 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп американские военные Европа вывод войск
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Европе высказали опасения из-за возможного вывода американских войск
Политика
Кремль опроверг требование к НАТО вывести войска из Восточной Европы
Политика
ANSA узнало о планах Трампа вывести из Европы 20 тыс. военных США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Маск заявил, что Зеленский вместо мира выбрал потерю человеческих жизнейПолитика, 15:20
Вэнс на курорте в США столкнулся с проукраинскими активистамиПолитика, 15:13
WP узнала об ожидании в Европе вывода 20 тыс. американских военныхПолитика, 15:11
Стармер назвал три пункта для достижения прочного мира на УкраинеПолитика, 15:04
Как IT-решение Logistick помогает вести бизнес с другими странамиОтрасли, 14:50
Потерявший шансы на плей-офф клуб КХЛ временно остался без тренераСпорт, 14:49
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Плющенко заявил о срыве дуэли с Ягудиным на «Русском вызове»Спорт, 14:42
В Белом доме заявили, что Трамп съел приготовленный для Зеленского обедПолитика, 14:41
Как технологии умного дома выходят на новый виток развитияТренды, 14:34
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 14:33
Британия и Франция предложат Трампу свой план по УкраинеПолитика, 14:27
Финляндия освободила танкер с российскими нефтепродуктамиБизнес, 14:06
Лавров назвал Рубио и Уолтца «абсолютно вменяемыми людьми»Политика, 13:56