В Европе высказали опасения из-за возможного вывода американских войск

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Западные спецслужбы и политики опасаются, что переговоры России и США приведут к решению Вашингтона о выводе американских войск из Европы в качестве уступки требованиям Москвы, сообщает Bild.

«По нашей информации, речь идет о требованиях [президента России Владимира] Путина от 2021 года, то есть о выводе американских войск из всех стран НАТО, которые присоединились к альянсу после 1990 года», — заявил представитель службы безопасности в Восточной Европе.

В Кремле опровергали, что Москва на переговорах с Вашингтоном в Эр-Рияде выдвинула такие требования.

В середине декабря 2021-года Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности. Соглашения, которые предложила подписать Москва, содержали в том числе пункты о неразмещении Россией и НАТО на территории Европы вооружений помимо тех, что находились там к 1997 году, и нерасширение блока на восток, в частности за счет Украины. США и НАТО отказались гарантировать, что Украину не примут в блок, но выразили готовность обсуждать контроль над вооружениями. Однако обсуждение соглашений завершилось с началом российской военной операции на Украине.

По данным Bild, Италия также готовится к возможному выводу американских войск из непризнанного Косово, что приведет к том, что «европейские союзники в одиночку встанут на Балканах против друга Путина Александра Вучича и его мощной сербской армии». Немецкие дипломаты назвали возможным такой сценарий.

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