Глава Минобороны ФРГ заявил, что ракеты TAURUS не решат исход конфликта

Германия не поставляет дальнобойные ракеты TAURUS на Украину, так как не намерена «переступать решающую линию». Ранее Олаф Шольц неоднократно выступал против передачи такого оружия

Ракета Taurus (Фото: Angelika Warmuth / Reuters)

Дальнобойные ракеты TAURUS не определят исход конфликта на Украине, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Хельсинки со своим финским коллегой Антти Хяккяненом, которую транслировал телеканал Phoenix.

По его словам, такие ракеты могли бы помочь «в той или иной точке» на Украине. Но Писториус подчеркнул, что решающая граница, которую Германия никогда не перейдет — это участие в конфликте. «Вот почему TAURUS до сих пор не поставлен», — добавил министр обороны (цитата по Onvista).

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System, «Многоцелевое управляемое моноблочное кинетическое оружие с адаптивной системой наведения на цель») KEPD 350E — это дальнобойная ракета «воздух — земля», которая предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м), что затрудняет обнаружение радарами. Она способна развивать скорость до 900 км/ч и нести до 480 кг взрывчатки. Дальность стрельбы составляет 500 км. Разрабатывается и производится TAURUS Systems, совместным предприятием немецкой MBDA и шведской Saab Bofors Dynamics.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно исключал поставки TAURUS на Украину. Даже после утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможном их применении для ударов по Крымскому мосту, выдержки из которого опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта, он не поменял своего мнения. The Guardian 5 марта со ссылкой на представителя правительства сообщила, что Британия призывает ФРГ поставить ракеты, несмотря на утечку.

2 марта Der Spiegel со ссылкой на результаты первоначального анализа Минобороны Германии сообщила, что аудиозапись является подлинной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от ФРГ предоставить объяснения по поводу перехваченного разговора и пообещала рассмотреть «попытки уйти от ответов на вопросы» как признание вины.

Шольц в конце февраля объяснял свой отказ от поставок ракет опасениями, что ВСУ начнут применять TAURUS для ударов по Москве. Также он говорил, что для обеспечения контроля над применением ракет необходима отправка немецких военных, что, по его словам, исключено. «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие [Великобритания и Франция] тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — добавил политик.

После его слов о нахождении на Украине военных из Британии и Франции, которые помогают ВСУ запускать ракеты франко-британской разработки Storm Shadow, британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, бывший председатель комитета британской палаты общин по обороне, обвинил Шольца в «вопиющем злоупотреблении разведданными».

Россия осуждает любую военную помощь, которая идет на Украину. Москва считает, что это затянет конфликт, но не сможет изменить его исхода.