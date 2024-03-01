Захарова потребовала от ФРГ объяснений по разговору об атаке на Крымский мост

Захарова потребовала от Берлина объяснений по разговору о Крымском мосте

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.RU / Global Look Press)

Россия требует объяснений от властей Германии по поводу разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что «товарищи в погонах» передали ей аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить» Крымский мост, чтобы это не повлекло последствий для Германии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев потребовали от руководства Германии разъяснений в связи с появлением аудиозаписи. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запись разговора немецких военных его не удивила. Министр отметил, что Кремлю «доподлинно» известно об участии в конфликте на Украине военных НАТО.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Киева к обеим атакам. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить мост.