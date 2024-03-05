Британия призвала Германию передать Киеву Taurus вопреки утечке

На Даунинг-стрит напомнили, что Великобритания была первой страной, отправившей на Украину ракеты большой дальности Storm Shadow. Канцлер Олаф Шольц объяснял отказ от поставок Taurus опасениями ударов по Москве

Великобритания призывает Германию поставить на Украину крылатые ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора высокопоставленных офицеров немецких вооруженных сил, пишет The Guardian со ссылкой на оставшегося анонимным представителя правительства.

«Великобритания была первой страной, предоставившей Украине высокоточные ракеты большой дальности, и мы призываем наших союзников сделать то же самое», — сказал представитель Даунинг-стрит.

Присутствие небольшого количества британских военных специалистов на Украине было подтверждено на Даунинг-стрит в конце февраля. Там не уточнили, какие задачи выполняют военные, из-за опасений, что любое потенциальное вмешательство может быть расценено Москвой как эскалация, пишет газета.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Киеву ракеты из-за опасений, что украинские военные начнут применять их для ударов по Москве и того, что для их обслуживания потребуются немекие военные специалисты.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ей передали аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров (в том числе инспектора BBC Инго Герхартца), который состоялся 19 февраля. Позже Симоньян опубликовала запись беседы и ее расшифровку. Согласно расшифровке, офицеры обсуждали возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus и возможность удара по Крымскому мосту, а также присутствие западных военных на территории Украины.

2 марта Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата беседы. Министр обороны Борис Писториус сообщил, что перехваченный разговор велся через платформу Webex — возможно, по незашифрованной линии. Он назвал утечку «частью информационной войны» России против Германии, и подчеркнул, что этот разговор не означает зеленого света для отправки ракет Taurus на Украину.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 3 марта, что перехваченная беседа свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией. Берлин это отрицает. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что содержание утечки подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. МИД объявил послу Германии Александру Граф Ламбсдорффу демарш.