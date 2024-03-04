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Военная операция на Украине ,  
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Лидер левых Германии посчитала опасной передачу Украине ракет Taurus

Сопредседатель Левой партии Германии Висслер: передавать Киеву Taurus опасно
Сюжет
Военная операция на Украине

Отправка Киеву дальнобойных ракет Taurus может быть опасной для Германии, заявила журналу Der Spiegel сопредседатель Левой партии Германии Янине Висслер на фоне утечки разговора высокопоставленных военных о планах атаки на Крымский мост с помощью этих ракет.

«С точки зрения содержания дискуссии ясно, что поставка крылатых ракет Taurus будет чрезвычайно опасной, а возможные удары могут осуществляться так далеко, что Москва может спровоцировать беспрецедентную спираль эскалации», — отметила Висслер.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus при этом может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

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Олаф Шольц

29 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине Taurus из-за опасений, что ВСУ начнут применять их для ударов по России. Их дальность — 500 км, «и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», пояснил канцлер.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на следующий день опубликовала запись разговора немецких высокопоставленных офицеров от 19 февраля, заявив, что ее передали «товарищи в погонах». Согласно записи, военные обсуждали возможность передать Киеву ракеты Taurus, несмотря на отказ Шольца, и удары по «мосту на востоке». В заявлениях, приписываемых немецким офицерам, звучали слова о присутствии на Украине британских и американских военных.

Германия начала проверку сообщений. 2 марта Der Spiegel со ссылкой на результаты первоначального анализа Минобороны Германии подтвердила подлинность этой аудиозаписи. Berliner Zeitung писала, что это подлинная аудиозапись, назвав произошедшую утечку «крупной катастрофой в бундесвере».

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