Отправка Киеву дальнобойных ракет Taurus может быть опасной для Германии, заявила журналу Der Spiegel сопредседатель Левой партии Германии Янине Висслер на фоне утечки разговора высокопоставленных военных о планах атаки на Крымский мост с помощью этих ракет.

«С точки зрения содержания дискуссии ясно, что поставка крылатых ракет Taurus будет чрезвычайно опасной, а возможные удары могут осуществляться так далеко, что Москва может спровоцировать беспрецедентную спираль эскалации», — отметила Висслер.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus при этом может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

29 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине Taurus из-за опасений, что ВСУ начнут применять их для ударов по России. Их дальность — 500 км, «и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», пояснил канцлер.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на следующий день опубликовала запись разговора немецких высокопоставленных офицеров от 19 февраля, заявив, что ее передали «товарищи в погонах». Согласно записи, военные обсуждали возможность передать Киеву ракеты Taurus, несмотря на отказ Шольца, и удары по «мосту на востоке». В заявлениях, приписываемых немецким офицерам, звучали слова о присутствии на Украине британских и американских военных.

Германия начала проверку сообщений. 2 марта Der Spiegel со ссылкой на результаты первоначального анализа Минобороны Германии подтвердила подлинность этой аудиозаписи. Berliner Zeitung писала, что это подлинная аудиозапись, назвав произошедшую утечку «крупной катастрофой в бундесвере».

Россия критикует поставки западного оружия на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.