Шольц объяснил отказ от поставок Украине Taurus риском ударов по Москве

Украина обратилась к ФРГ с просьбой о поставках Taurus в мае, однако Шольц последовательно выступал против. Он объяснил, что «при неправильном использовании» ракета может долететь до Москвы. Россия критикует поставки оружия Киеву

Крылатая ракета Taurus KEPD 350 (Фото: Sven Eckelkamp / IMAGO / ТАСС)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus из-за опасений, что ВСУ начнут применять их для ударов по Москве. Об этом политик рассказал на встрече с гражданами в Дрездене, передает N-tv.

«У (ракеты) Taurus дальнобойность 500 км, и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», — заявил Шольц, объясняя свою позицию.

Также он отметил, что для обеспечения контроля над применением Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено. «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие [Великобритания и Франция] тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — добавил политик.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus при этом может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. Как пишет Bild, мощности боеголовки ракеты достаточно, чтобы пробить железобетонную стену толщиной в метр.



Taurus схожа по характеристикам с британско-французскими Storm Shadow. Их Лондон передал Киеву в мае прошлого года, после чего российское Минобороны неоднократно отчитывалось об их применении ВСУ.

После слов Шольца о нахождении на Украине военных из Британии и Франции, которые помогают ВСУ запускать ракеты Storm Shadow, Лондон обвинил его в «вопиющем злоупотреблении разведданными». «Заявление канцлера относительно предполагаемой причастности Франции и Великобритании к эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, является совершенно безответственным», — приводит The Telegraph слова Норберта Роттгена, депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) и бывшего председателя комитета бундестага по внешней политике.

«Это вопиющее злоупотребление разведданными, намеренно направленное на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственной ракетной системой большой дальности. Это, без сомнения, будет использовано Россией для продвижения по эскалаторной лестнице», — заявил британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, бывший председатель комитета британской палаты общин по обороне.

Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках Taurus в мае прошлого года. К этому также призывали некоторые депутаты Бундестага. Так, член внешнеполитического комитета бундестага Родерих Кизеветтер отмечал, что десять лет назад для немецкой армии закупили порядка 600 ракет Taurus, и только 150 из них находятся в строю. Кизеветтер счел, что разумнее будет направить их Киеву вместо хранения.

Сам Шольц неоднократно выступал против таких поставок, отмечая высокие риски эскалации конфликта. Он также не поддерживает возможную отправку немецких войск на Украине.

Россия критикует поставки западного оружия на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.