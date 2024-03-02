Spiegel сообщил первые результаты анализа записи беседы об ударе по Крыму
Результаты первоначального анализа записи разговора немецких офицеров, которую опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, показывают, что она подлинная, пише Der Spiegel.
По первоначальной оценке, подделка беседы с помощью искусственного интеллекта (ИИ) «в значительной степени исключена», пишет издание. По информации Spiegel, в Минобороны Германии были встревожены из-за записи и возможного перехвата других сообщений.
Представитель ведомства сообщил изданию, что Служба военной контрразведки (MAD) начала расследование и выясняет, «могли ли быть перехвачены внутренние разговоры в ВВС», но не стал подробно комментировать.
Согласно первоначальному анализу, офицеры «были весьма неосторожны» во время беседы. Они говорили не по защищенной линии, а через платформу WebEx, которую «относительно легко прослушивать», пишет Spiegel.
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