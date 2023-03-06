Зеленский назвал тяжелыми бои за Донбасс

Боевые действия на Донбассе являются самыми тяжелыми и болезненными для украинских войск. Об этом в ходе своего обращения от 5 марта заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Хочу особо отдать должное мужеству, силе и стойкости воинов, воюющих на Донбассе. Это одна из самых тяжелых битв. Болезненная и трудная», — заявил Зеленский.

На Донбассе продолжаются боевые действия в районе Артемовска (Бахмута), они начались еще в начале августа прошлого года. Зеленский неоднократно говорил о сложной ситуации вокруг города. При этом он подчеркивал, что украинские военные не будут защищать город «любой ценой и чтобы все погибли», а будут действовать «разумно».

За последние два месяца российским подразделениям удалось блокировать восточные, северные, южные выезды из города, а также занять несколько населенных пунктов на западном направлении. Украинская армия по-прежнему удерживает центральные и юго-западные кварталы города, от которых уходит дорога в сторону Часова Яра и Константиновки.

6 марта стало известно, что украинское командование приняло решение не покидать свои позиции в Артемовске. За продолжение «оборонной операции» в частности высказались главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский, сообщили в офисе Зеленского.