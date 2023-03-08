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Шольц предупредил о долгом конфликте на Украине

Канцлер ФРГ Шольц предупредил о долгом конфликте на Украине
Власти Германии каждый день надеются на скорое завершение конфликта на Украине, однако следует готовиться к его затягиванию, предостерег Шольц. Он также ответил на вопрос о «вассальности» республики по отношению к США
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Matthias Rietschel / Reuters)

Границы нельзя менять силой и западные страны поддерживают Украину для того, чтобы та могла вести оборону, но конфликт рискует затянуться на долгое время, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время беседы с жителями Котсбуса, пишет Berliner Zeitung.

«Нам следует опасаться, что это продлится еще долго, хотя, конечно, мы каждый день хотим, чтобы все было иначе», — сказал канцлер во время сессии вопросов и ответов.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, один из присутствовавших на встрече жителей заявил Шольцу, что «Германия не суверенное, а вассальное государство» по отношению к США, поскольку Берлин не противодействовал Вашингтону так же решительно во время военных операций в Ираке и Афганистане. Издание отмечает, что такая точка зрения распространена в основном в восточной Германии, на территории которой находилась ГДР.

«Можете себе представить — я не думаю, что вы правы», — ответил Шольц.

Он напомнил, что правительство Германии решительно выступило против нападения США на Ирак в 2003 году. Канцлер Германии также считает, что России не следует оправдывать свой «империализм», указывая на прежние ошибки США.

Путин, в свою очередь, обвиняет западные государства в стремлении к однополярному миру, «уродливых формах» неоколониализма и навязывании собственных ценностей. «Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», — уверен он. Российская сторона также не раз заявляла, что Запад желает затянуть конфликт на Украине, в частности — поставками вооружений.

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При этом в НАТО считают, что к прекращению конфликта не готова сама Россия — генсек Йенс Столтенберг указывал на проведенную с конца сентября по конца октября частичную мобилизацию. В Пентагоне полагают, что если конфликт затянется, это станет проблемой для ВПК США, а источники The Wall Street Journal рассказывали об опасениях западных чиновников переходом ситуации в конфликт «на истощение», в котором Россия одержит победу над украинской армией. По их словам, среди западных лидеров в связи с этим крепнет уверенность в необходимость передать ВСУ более мощное оружие, чтобы добиться динамики в боях.

Шольц предупредил о долгом конфликте на Украине
Шольц предупредил о долгом конфликте на Украине

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Олаф Шольц Украина Германия

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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