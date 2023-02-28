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В Британии призвали предотвратить затяжной конфликт на Украине

В Британии заявили о необходимости предотвратить затяжной конфликт на Украине

Необходимо предотвратить затяжной конфликт на Украине и ускорить поставки Киеву военной помощи, заявил советник по национальной безопасности премьера Великобритании Тим Барроу, выступая перед объединенным комитетом по стратегии национальной безопасности, передает The Times.

По его словам, Лондон рассматривает возможность отправки дальнобойных орудий и высокоточных боеприпасов Киеву, несмотря на уменьшение запасов вооружений Великобритании.

«Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя», — сказал Барроу.

Тим Барроу был послом Британии на Украине в течение двух лет и послом в России с 2011 по 2016 год.

В начале февраля, перед первым визитом украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, британский премьер-министр Риши Сунак заявил , что Великобритания готова отправить на Украину оружие большой дальности. Он также сообщил о планах расширить подготовку украинских военных на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морпехов. Позднее британский премьер призывал удвоить военную помощь Киеву, а также поставить дальнобойное оружие.

Кроме того, после призывов Зеленского поставить Украине истребители Сунак поручил главе Минобороны Британии Бену Уоллесу изучить этот вопрос. Последний 19 февраля заявил, что Киев не получит истребители до окончания боевых действий. Однако Лондон видит перед собой цель обучить украинских военных работе с самолетами западного образца, добавил он.

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Позднее Уоллес сказал, что Лондон не будет поставлять истребители Киеву, но готов «заместить» запасы истребителей тем странам Европы, которые могут передать Украине имеющиеся у них самолеты МиГ-29 или Су-24.

Россия осуждает поставки вооружений Украине. Москва неоднократно называла поставку дальнобойных орудий Киеву «красной линией». В МИДе заявляли, что это приведет к тому, что «географические задачи [российской] спецоперации будут отодвигаться еще дальше».

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